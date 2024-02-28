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Депутати невизнаного Придністров'я покликали Путіна. Але не лише його

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Депутати невизнаного Придністров'я покликали Путіна. Але не лише його
Конгрес місцевих депутатів усіх рівнів був скликаний керівником Придністров’я Вадимом Красносельським для обговорення «тиску», який нібито чинить на регіон прозахідний уряд Молдови
фото: novostipmr.com

Учасники «з'їзду депутатів» оголосили про «посилення тиску з боку Кишинева»

Сьогодні, 28 лютого, фактичне керівництво Придністров’я провело з’їзд, на якому звернулося за підтримкою до Росії про захист в умовах «посилення тиску Молдови». Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Так званий Конгрес місцевих депутатів усіх рівнів був скликаний керівником Придністров’я Вадимом Красносельським для обговорення «тиску», який нібито чинить на регіон прозахідний уряд Молдови.

Офіційного порядку денного не публікували, але місцевий опозиційний політик Геннадій Чорба заявив у соціальних мережах, що зібрання попросило приєднатися до Росії, і президент Володимир Путін схвалить це прохання 29 лютого під час свого щорічного звернення до російських законодавців.

Придністровські депутати на з'їзді вирішили прийняти звернення на адресу Ради федерації та Державної думи РФ з проханням про реалізацію заходів щодо захисту Придністров'я в умовах посилення тиску з боку Кишинева з урахуванням факту постійного проживання на території регіону понад 220 тис. громадян Росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі, а також статусу гаранта та посередника у переговорному процесі.

Окрім Путіна, придністровські депутати звернулися і до інших організацій, зокрема постановили:

  • Прийняти звернення на адресу Генсека ООН з проханням врахувати невід'ємні права придністровського народу, гарантовані міжнародними нормами, припинити порушення Кишинівом прав і свобод мешканців Лівобережжя та не допустити провокацій, що ведуть до ескалації напруженості.
  • Прийняти звернення на адресу учасників міжнародного переговорного процесу у форматі «5+2».
  • Прийняти звернення до Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) із закликом вплинути на керівництво в Кишиневі з метою повернення до адекватного діалогу в рамках міжнародного переговорного процесу, а також забезпечити умови для цивілізованого врегулювання конфлікту.
  • Прийняти звернення на адресу Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД із призивом до недопущення ескалації на Дністрі.
  • Прийняти звернення на адресу Парламенту Євросоюзу з проханням докласти зусиль для запобігання тиску з боку Кишинева та порушення прав та свобод придністровців.
  • Прийняти звернення на адресу Міжнародного комітету Червоного хреста із закликом забезпечити умови забезпечення соціально-гуманітарних прав, інтересів та свобод усіх мешканців Лівобережжя Дністра.

Нагадаємо, за підсумками так званого референдуму 2006 року «придністровський центрвиборчком» оголосив, що понад 97% осіб нібито підтримали майбутнє входження невизнаного Придністров’я до складу Росії. А також – проголосували за збереження «незалежності», доки приєднання до РФ не відбулося. Так звані «місцеві депутати» дотепер апелюють до цих «результатів».

Як повідомлялося, на території Придністров’я Росія створює інформаційні умови для можливої ​​операції під фальшивим прапором. Це робиться в рамках зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.

Читайте також: Чи дістанеться Україні радянська зброя з Придністров’я? Інтерв’ю спікера парламенту Молдови
Теги: Молдова путін Придністров'я

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