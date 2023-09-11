«Гагаузи злі на Україну через… спротив Росії»

Проросійська автономія Молдови прагне перетворитися у Чечню

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Гагаузия или Гагауз Ери – официальная автономия в составе Молдовы на юге республики, с центром в городе Комрат. Весной 2023 года прошли выборы башкана – руководителя автономного образования.

Любая избирательная кампания в регионе строится по сценарию: автономия Гагаузии – против Кишинева, который якобы так и норовит ее ограничить. В 1994 году, после столкновений с кишиневскими волонтерскими отрядами, Гагаузия провозгласила «независимость», но через расширение прав региона удалось избежать второго «Приднестровья». Однако от выборов к выборам претенденты на должность башкана или кандидаты в депутаты превратили вражду к Кишиневу в обязательный атрибут лютого гагаузского политика. Использует ли это Россия? Ответ понятен.

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По результатам последних выборов башкана во главе региона оказалась некая Евгения Гуцул от одиозной пророссийской партии «Шор», объявленной неконституционной на территории Республики Молдова. Избирательная кампания Гуцул была зрелищной, поддерживать ее взялись российские артисты, депутаты Госдумы РФ и в итоге для региона с преобладающими пророссийскими настроениями и антикишиневским задором все эти факторы оказались убедительными.

Главным своим достижением новый башкан Гагаузии Евгения Гуцул называет удачный брак Фото: Telegram-канал Евгении Гуцул

О самой Гуцул почти ничего не известно, своим достижением во время инаугурации новоизбранная госпожа башкан назвала… удачный брак. Гуцул неоднократно заявляла, что лидером ее команды является лидер партии «Шор» Илан Шор, намекая, кто здесь теперь главный. Но, как оказалось, местных депутатов устраивала Гуцул, но никак не Шор.

Евгения Гуцул стала башканом Гагаузии в 2023 году. Выдвинула свою кандидатуру от партии «Шор». Избирательную кампанию начала за две недели до выборов, получала поддержку от пророссийских политиков и российских артистов. Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов сняли видеоклип, в котором пели гимн АТО Гагаузии на русском языке, призвав проголосовать за Гуцул. Победила во втором туре, который состоялся 14 мая, с результатом 52,34% при явке 54,56 %. 19 июля 2023 года вступила в должность.

Беглый молдавский олигарх Шор сейчас проживает в Израиле, но активно участвует в политике (точнее в политических провокациях) онлайн, с экрана огромной плазмы, которую каждый раз устанавливают перед толпой народа на улице. Перед тем, как официальный Кишинев объявил партию Шора неконституционной, сам олигарх, вместе с еще одним «коллегой по несчастью» Владимиром Плахотнюком, оказался в санкционных списках США и Великобритании из-за попыток дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Журналист из Гагаузии Михаил Сиркели считает, что очень много граждан Молдовы поддерживают Россию Фото: Nokta

В интервью «Главкому» основатель гагаузского издания Nokta Михаил Сиркели рассказывает, как Шор недооценил местные элиты, а те, в свою очередь — Шора. По словам Сиркели, именно поэтому затянулся конфликт вокруг назначения исполкома – органа, который исполняет функции местного правительства. Именно в руках исполкома окажутся все ресурсы Гагаузии. Назначение исполкома должны утвердить депутаты. Здесь и начинается триллер о том, кто в Гагаузии настоящий хозяин. Гагаузские депутаты, по словам собеседника, привыкли, что им оплачивают каждое «нужное» решение, в то время, как Шор предпочитает «оптовые закупки»: раз заплатил – и все решения в его пользу.

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«Гагаузия отличается особой ненавистью к Санду»

Как будет разрешен конфликт между новоизбранным башканом Евгенией Гуцул и местными депутатами вокруг назначения исполкома?

С одной стороны, Шор (Евгения Гуцул, пришла к власти именно, как кандидат от партии «Шор») пытается сломать систему, с другой – депутаты стараются сохранить статус-кво, когда их мнение спрашивают и с ними считаются. Вместе с тем, у Шора – организованная политическая сила, которая и выдвинула Гуцул. Сложно сказать, сколько это все будет продолжаться, но есть мнение, чем дольше, тем лучше (с точки зрения стабильности в Молдове – «Главком»).

Почему?

Потому, что это отвлекает Шора от всей Молдовы. Чем дольше он застрянет в Гагаузии, тем меньше у него времени и ресурсов раскачивать всю Молдову.

Автономное территориальное образование Гагаузия располагается на юге Республики Молдова. Крупнейшие: города Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты. Гагаузы – тюркоязычные, поэтому Турция играет заметную роль в их самоидентичности. Но в отличие от турок, гагаузы исповедуют православие, поэтому Россия имеет на них значительное влияние. Гагаузская республика образовалась 19 августа 1990 года, когда депутаты всех уровней, в ходе Съезда, заявили о ее создании как самостоятельного субъекта СССР. 23 октября того же года Народный Фронт Молдовы в Кишинёве объявил о подготовке похода на гагаузские районы. 26 октября с юга на территорию Гагаузии въехала разведывательная рота одного из парашютно-десантных полков 98 дивизии советских войск, которые на тот момент все еще располагались на территории Украины. В 1994 году, после длительных дипломатических переговоров, Гагаузская республика реинтегрировалась в республику Молдова, получив статус автономии.

В прошлом году «шоровские» протесты тоже начались с Гагаузии и потом перекинулись на Кишинев. Сейчас такой же план – «поджечь» Гагаузию и двигаться дальше?

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Я думаю, что перед выборами их план – вытеснить из Гагаузии социалистов (Партия социалистов во главе с бывшим пророссийским президентом Игорем Додоном, – «Главком»), так как они пасутся на одном политическом поле. Почему Шор так легко зашел в Гагаузию? Потому, что российская пропаганда культивировала сильную ненависть к президенту Санду и в целом к ее партии «Действие и солидарность». Среди пророссийского электората, которого в Молдове очень много, Гагаузия отличается особой ненавистью к Санду, к центру и ко всему, что в какой-то степени является ориентированным на Румынию.

Шор эту риторику хорошо использовал, и он лучше резонировал, чем социалисты, с местными настроениями. Очень часто можно услышать, что Шор единственный, кто реально что-то делает, чтобы смести эту власть, поэтому, мол, за него надо голосовать. У Шора больше всего мотивов, чтобы «поджечь этот дом» и он использовал очень агрессивную риторику во время выборов башкана, что понравилось гагаузам и обеспечило ему здесь успех. Чего добивается Шор? Гагаузия — это ресурс. Административный, финансовый, человеческий. Речь идет о бюджете порядка 1,5 млрд лей, собственные доходы из которых – это порядка 300 млн.

Евгения Гуцул, башкан Гагаузии от партии «Шор» фото из открытых источников

То есть, исполком во главе с башканом могут распределять эти деньги по своему усмотрению. Речь также идет о чиновниках местного уровня, которые, как правило, верны политическому руководству и о местном телевидении с бюджетом в 10 млн лей. Это все гораздо больше, чем в городе Орхей, где Илан Шор был избран мэром (перед побегом в Израиль из-за судебного преследования Шор в 2015 году был избран мэром города Орхей. Он и сейчас фактически остается руководителем города и всего муниципия (административная единица в Молдове) несмотря на то, что физически пребывает в Израиле, а на следующих выборах мера победил его однопартиец – «Главком») .

А на что Шор рассчитывал? Он думал, что сейчас зайдет в Гагаузию и все согласятся с тем, что он будет устанавливать так легко свои правила? Можно сказать, что местные депутаты оказались хитрее?

Гагаузские политические элиты не хотят организовываться, они хотят оставаться каждый сам за себя, чтобы у них было пространства для маневра. То есть, они все вместе могли нагибать кишиневские политические партии, здесь встречались и хихикали, как они кинули молдаван, а сейчас пришла башкан от организованной политической силы, у которой есть ресурс, и которой сложно противостоять.

Они думали, что Шору в любом случае придется с ними считаться. Каждый наверняка строил свои планы. Если говорить о председателе народного собрания Дмитрие Константинове (независимый депутат, в 2021 году был избран от н.п. Ферапонтьевка – «Главком»), он наверняка думал, что станет тем, кто реально управляет Гагаузией. Шор – далеко, Гуцул ничего не понимает, а он будет тем, кто реально всем тут заправляет. Оказалось, что у Шора совершенно другое виденье.

Агитационный плакат за Евгению Гуцул, кандидата от партии «Шор» на выборах башкана Гагаузии Фото: Newsmaker

Никакие договоренности, по моему мнению, с Константиновым Шор не выполнил, и тут гагаузские депутаты оказались в ловушке, потому что они имеют дело с организованной политической силой, которая сильнее их. Чтобы что-то противопоставить Шору, им надо организовываться, чего они делать и не хотят. Они хотят и дальше оставаться типа независимыми, но при этом продолжать участвовать в разного рода политических договорняках.

Шор, очевидно, хочет купить их оптом и купить один раз, чтобы депутаты были у него в кармане все четыре года. Шор и депутаты как участники конфликта сейчас играют в долгую: я не уверен, что Гуцул сможет распустить Народное собрание Гагаузии (местный парламент, – «Главком»), а депутаты – объявить ей импичмент. Даже если и объявят, они и не выиграют последующий референдум.

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Как это происходит по процедуре?

Чтобы отправить башкана в отставку нужно, чтобы две третьих Народного собрания проголосовало за объявление импичмента, после чего организуется референдум о вотуме недоверия башкану и уже люди должны проголосовать.

При таком сценарии как проголосовали бы гагаузы на референдуме?

Я думаю, что на этот референдум не пришло бы достаточное количество людей и они бы его не смогли провести.

Получается, что Шор недооценил гагаузов, а гагаузы – Шора?

Они думали, что каждый из них выловит свою рыбку в мутной воде, что каждый останется при своем. Но для Шора местные элиты – это покупка оптом, «по три лея за пучок». После чего депутаты должны выполнять все, что он сказал. А наши депутаты привыкли, чтобы к ним каждый раз подходили и что-то просили. Голосование за председателя Народного собрания, голосование за исполнительный комитет и так далее... И в каждом случае подходят к этим депутатам и что-то им предлагают. А Шор так не хочет. Он хочет за раз всех купить.

Беглый политик Илан Шор обращается на митинге к своим сторонникам с экрана Фото: Nokta

По вашей информации, какова цена вопроса в сложившейся ситуации вокруг назначения исполкома?

Из того, что я слышу, – до 100 тысяч евро за голос одного депутата.

А раньше, как было?

У Плахотнюка (Владимир Плахотнюк, лидер правящей Демократической партии до 2019 года) ценники доходили до 50 тыс.

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Плахотнюку удавалось держать под контролем Гагаузию?

Удавалось. Потому, что у него была совершенно другая схема. Он им платил, и еще каждый месяц выдавался конверт с деньгами как взятка за их голоса.

«Вы нам давайте больше денег и не лезьте к нам»

В Гагаузии тогда Кишинев любили?

Любили. А сегодня любые действия Кишинева будут расцениваться, как посягательство на автономию. Кишиневу лучше со стороны манипулировать ситуацией, и я думаю, что Кишинев в определенной степени это и делает. Потому что чем дольше конфликт затянут, тем лучше для Кишинева. Виденье местных элит в том, что Гагаузия должна превратиться в некое подобие Чечни: вы нам давайте больше денег и не лезьте к нам. И они реально в это верят.

Как только Кишинев пытается здесь что-то делать, это резко консолидирует элиты против Кишинева и у местных появляется повод обосновать свое существование за счет «внешнего врага».

Сегодня определенная трансформация все же происходит. Конечно же, они хотели бы объегорить Кишинев очередной раз и дальше себя ждать «русский мир», но многие понимают, что этого не произойдет из-за поражения России в Украине.

Какие для региона может иметь последствия то, что во главе Гагаузии стоит представитель неконституционной партии? Не окажется ли так, что для ЕС эта ситуация станет слишком токсичной, чтобы продолжать инвестировать в регион?

Я думаю, что люди, к сожалению, так далеко не задумываются.

Но они же первыми испытают на себе эти последствия…

Я думаю, что они этого не понимают.

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Так насколько велика вероятность того, что из региона уйдут европейские деньги?

Я думаю, что деньги уйдут, конечно. Вы приводите рациональный аргумент. Такие же аргументы приводим и мы, журналисты. Но представьте, что вы сейчас с такими же доводами поедите в Луганск и Донецк. Вас поймут?

Кишинев сейчас молча наблюдает за событиями в Гагаузии?

Кишинев смотрит. Кишинев спасает то, что в 70 км от Комрата больше не стоит советская дивизия ВДВ в Болграде, которая в 90-х направила сюда несколько БТРов, что остановили кишиневских волонтеров, и что позволило возникнуть самопровозглашенной Гагаузской республике.

И местные депутаты понимают, что в Болграде – украинские солдаты (в советское время в Болграде располагалась 98 дивизия ВДВ, которая поддержала «Гагаузскую республику» в противостоянии с Кишиневом) и им никто не поможет. При этом они не хотят понять, что если сюда придет «русский мир», то у бизнесменов отберут имущество и ситуация будет гораздо хуже.

Люди, которые принимают решения в регионе, например Константинов, понимают это? У него бизнес в России, он позиционирует себя, как пророссийский, но он же не может не видеть, куда все катится?

Я бы не был так уверен. Я смотрю, как он и его люди из его окружения реагируют, какие заявления делают. Что делают родственники того же Константинова: постят фейки, какой-то российский бред…

То что он и его родственники могут позволить себе Lamborghini еще не значит, что он умеет делать логические выводы.

А его бизнес в России, санкции, его это все не волнует?

Ну, у него там не такой крупный бизнес, и я думаю, пока Украина не начала на хвост наступать (реагировать на пророссийскую активность в Гагаузии, – «Главком»), они будут продолжать себя так вести.

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«Гагаузы очень удивлялись, почему Украина не встречала «русский мир» с цветами»

Есть ли у местных депутатов опасения, что в Украине начнут реагировать на пророссийские заявления в Гагаузии?

Я думаю, что Украина хорошо осведомлена, что здесь происходит. Например, я полгода назад ездил в Болград и когда пересекал границу, со мной разговаривали сотрудники СБУ. Этот офицер оказался очень осведомленным.

Спрашивал про Константинова?

Не спрашивал. Сам говорил. Так что они очень осведомленные. Насколько я понимаю, в Украине очень внимательно следят за ситуацией и знают гораздо больше, чем мы думаем. Но, с точки зрения безопасности Украины, то, что происходит в Гагаузии, – это несерьезно. В Гагаузии же в отношении Украины сложилась следующая картина: с одной стороны – Кишинев, а с другой – русские. А между Комратом и Москвой в их голове расположена просто какая-то земля, которая почему-то до сих пор называется Украиной. Гагаузы искренне на Украину разозлились, когда она начала сопротивляться и очень удивлялись, почему Украина не встречает «русский мир» с цветами. Они же этого так ждут, а украинцы, как оказалось, – нет.

Евгения Гуцул, башкан Гагаузии от партии «Шор» фото из открытых источников

В чем интерес России в этой истории?

Гагаузия нужна России в таком виде, чтобы нервировать Кишинев.

Ну так для этого уже есть Приднестровье.

Этого мало. Приднестровье не так уж и контролируемо де-факто, а Гагаузия – официальная автономия и она взрывает ситуацию изнутри. Там – военным присутствием, а здесь – политической дестабилизацией. Москва активизирует Гагаузию (провокация конфликтов на уровне местных властей, что создает напряжение с Республикой Молдова, – «Главком»), когда складываются очень плохие отношения с властями в Кишиневе.

Приднестровье как-то пытается поучаствовать в расшатывании ситуации через гагаузский конфликт?

Я думаю, что сейчас это сложнее, потому что есть Украина, которая смотрит на это все сегодня по-другому (после полномасштабного вторжения РФ в Украину была закрыта граница с непризнанным Приднестровьем и вопрос российской угрозы с территории Молдовы стал подниматься активнее, – «Главком»). Какая-то военная провокация в Гагаузии, с моей точки зрения, исключена и Приднестровье в этом участвовать тоже не будет. Да, в 90 годы эти регионы были «близнецами»: из Приднестровья оружие лилось рекой, инфлильтровались агенты и так далее. Сегодня и там, и здесь понимают, что это бесперспективно.

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Кишинев удержит ситуацию, чтобы таких силовых провокаций точно не произошло?

Вы слишком много ждете от Республики Молдова и слишком исключаете украинский фактор.

Руководство Украины не раз заявляло, что без обращения официального Кишинева ни о каком «украинском факторе» на суверенной территории Молдовы не может быть и речи.

Если будет возникать угроза украинским тылам, тогда у Украины будет повод вмешаться, но местные же не настолько дураки, чтобы это делать. Какие-то политические провокации против Кишинева безусловно будут. Но не более того.

Как много среди местных любителей путинской «СВО»?

Я думаю, что это не тренд. Максимум кто-то получил заказ от посольства России что-то опубликовать в интернете и заработал на этом.

Как вы оцениваете процессы внутри Гагаузии по подготовке к местным выборам?

Я думаю, что провластная «Действие и солидарность» не будет даже лезть сюда. Открыто будут участвовать в выборах Шор и социалисты. Тут вопрос в том, сможет ли Шор переманить на свою сторону примаров (мэров), которые раньше поддерживали социалистов и укрепиться за счет них.

Марианна Присяжнюк для «Главкома»