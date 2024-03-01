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Похорон Навального. Росіяни голосно кричать: «Путін – вбивця»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Похорон Навального. Росіяни голосно кричать: «Путін – вбивця»
На кадрах видно кілометрові черги та натовпи людей, які прийшли попрощатися із політиком
фото: Telegram / Команда Навального

Люди скандують ім'я Олексія Навального, аплодують і плачуть

Тисячі людей, які прийшли попрощатися з опозиційним російським політиком Олексієм Навальним, викрикують «Путін – вбивця». Про це повідомляє Telegram-канал Команда Навального.

Повідомляється, що церемонія відспівування завершилася. Як передають місцеві канали, труну з тілом політика під дзвони винесли із храму. Люди голосно вигукували: «Навальний».

Також з'явилися фото батьків Навального, які прийшли на прощання.

На відспівуванні були присутні батьки Олексія Навального, Людмила та Анатолій Навальні
На відспівуванні були присутні батьки Олексія Навального, Людмила та Анатолій Навальні

ЗМІ повідомляють, що у церкви зібралися вже десятки поліцейських машин, а на шляху від метро «Мар'їно» до церкви та Борисовського цвинтаря встановили коридор із металевих огорож.

Так як людей не пустили прощатися до храму, росіяни пішли колоною до Борисівського цвинтаря.

Похорон Навального. Росіяни голосно кричать: «Путін – вбивця» фото 1
фото: ВВС

Колеги опозиціонера допустили, що людей пустять попрощатися з Навальним на кладовищі.

Повідомляється, що рано-вранці біля церкви зібралося вже не менше сорока поліцейських машин різного розміру – від легкових до спецавтобусів, уздовж дороги встановлені металеві огорожі та чергує ОМОН – російський спецназ.

Огородження стоять на шляху від станції метро «Мар'їно» до Борисовського цвинтаря. Поліцейські перевіряють документи та особисті речі перехожих по обидва береги річки. До храму їдуть автозаки.

Стало відомо, що на прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава». Деякі присутні тримають у руках табличку із закликом «не здаватися».

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Теги: метро дороги путін політика документи Олексій Навальний Telegram відео росіяни

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