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В’язниця і заборона займатися політикою. Проросійський лідер боснійських сербів Додік отримав вирок

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В’язниця і заборона займатися політикою. Проросійський лідер боснійських сербів Додік отримав вирок
Мілорад Додік — боснійський сербський проросійський політик, неодноразовий і чинний президент Республіки Сербської у Боснії і Герцеговині
фото: Facebook/Милорад Додик

Після вироку Додік виступив на мітингу і заявив, що немає причин для занепокоєння

У Боснії і Герцеговині суд виніс вирок проросійському лідеру Республіки Сербської Мілораду Додіку. Йому присудили один рік увʼязнення та заборонили обіймати посаду президента Республіки Сербської протягом шести років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на суспільного мовника BHRT.

Як посадовець Додік був одним з фігурантів справи про невиконання рішень Високого представника Крістіана Шмідта в Боснії і Герцеговині – міжнародного мирного посланника, який має убезпечити країну від повернення до війни.

Як передає Dnevni avaz, у 2023 році Національні збори Республіки Сербської ухвалили закон, згідно з яким рішення Високого представника більше не мали публікуватися в «Офіційному віснику». Але перед набуттям чинності закону Шмідт скасував його.

Додік оголосив, що підпише закон попри анулювання. Тоді Шмідт вніс поправки до Кримінального кодексу країни, щоб непідкорення рішенням Високого представника було визнано кримінальним злочином. Нехтуючи цими рішеннями, Додік підписав указ про визнання двох скасованих законів. 

Після вироку Додік виступив на мітингу і заявив, що немає причин для занепокоєння. «Я навчився справлятися зі складнішими речами, тому я зроблю і це. Для мене важливо, що ви тут і підтримуєте мене», – сказав він.

Ще раніше політик погрожував, що рішення проти нього може «завдати смертельного удару по Боснії і Герцеговині», і що він буде прагнути розколоти країну, пише Reuters. За словами Додіка, Республіка Сербська блокуватиме роботу центрального уряду Боснії, а також державну судову систему та об’єднані збройні сили.

Це вирок першої інстанції, тож він може бути оскаржений. 

Мілорад Додік — боснійський сербський проросійський політик, неодноразовий і чинний президент Республіки Сербської у Боснії і Герцеговині.

Республіка Сербська – державне утворення на території Боснії і Герцеговини, утворене в результаті Дейтонської угоди. Столиця – Баня-Лука. Населені боснійськими сербами території проголосили незалежність своєї Республіки Сербської на початку 1992 року у відповідь на ініційований тоді ж боснійцями-мусульманами вихід Боснії і Герцеговини зі складу Югославії.

Республіка брала ключову участь у боснійській війні і залишалася самопроголошеною і невизнаною до листопада 1995, коли під тиском НАТО і ООН були укладені Дейтонські угоди і створено Федеративну державу Боснія і Герцеговина, у складі двох утворень – Республіки Сербської і Федерації Боснії і Герцеговини.

До слова, президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не бажана особа в республіці. Про це повідомляє портал Slobodna Dalmacija.

Також лідер боснійських сербів Мілорад Додік вручив прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану орден Республіки Сербської, яким за рік до цього нагородив також правителя Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє угорське видання Telex.

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Теги: закон Сербія президент вирок Боснія і Герцеговина

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