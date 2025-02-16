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Зеленський зробив заяву про долю окупованих територій

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський зробив заяву про долю окупованих територій
За словами Зеленського, Україна готова обговорити дипломатичний шлях повернення територій
фото: Офіс президента

Президент усе ще вважає можливою перемогу України у війні військовим шляхом

Україна не буде юридично відмовлятися від окупованих територій і шукатиме дипломатичного шляху їх повернення. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю NBC News.

«Юридично ми не будемо визнавати... нашу окуповану територію територією Росії. Ми ніколи цього не зробимо», – сказав він.

За словами Зеленського, Україна готова обговорити дипломатичний шлях повернення територій, особливо, якщо їй гарантують членство в НАТО.

«Так, ми повинні повернути це дипломатичним шляхом. Так, можемо. Якщо ми в НАТО, то зрозуміло, чому дипломатично, це дуже зрозуміло», – сказав Зеленський, додавши, що пріоритет, звичайно, – не втратити людей.

Зеленський також сказав, що все ще вважає можливою перемогу України у війні військовим шляхом.

«Звичайно, так. Але це багато втрат. О, ми розуміємо, скільки. Я думаю, що це занадто. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, це буде важко. Це буде довго. Довше, ніж могло би бути», – пояснив президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News висловив упевненість у тому, що український прапор знову замайорить у Севастополі, Маріуполі та Донецьку.

Також Зеленський відповів, чи закінчиться війна в 2025 році

Напередодні радник Трампа заявив, що після війни Крим залишиться у росіян. Майкл Волц вважає, що війна в Україні повинна закінчитися дипломатичними переговорами, але нереалістично очікувати, що росіян вдасться вигнати з усіх окупованих територій.

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Теги: війна прапор Володимир Зеленський Україна президент радник

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