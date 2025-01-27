«Йорданія для йорданців»: міністр відхилив пропозицію Трампа про переселення палестинців

«Йорданія для йорданців, а Палестина – для палестинців»

Йорданія відхилила пропозицію президента США Дональда Трампа переселити палестинців із сектору Гази до Йорданії. Про це пише CNN.

Міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді у відповідь Трампу, заявив, що Йорданія віддана «забезпеченню того, щоб палестинці залишалися на своїй землі». Він зазначив, що відмова від переміщення це непохитна позиція, яка не зміниться.

«Йорданія для йорданців, а Палестина – для палестинців. Забезпечення того, щоб палестинці залишалися на своїй землі, є зобов’язанням Йорданії, яке не змінилося і не зміниться», – сказав Сафаді.

Міністр також наголосив, що він з нетерпінням чекає співпраці з новою адміністрацією США, і що Трамп «чітко заявив, що хоче досягти миру в регіоні». Сафаді також підтвердив «тверду та незмінну» позицію Йорданії на користь рішення про створення двох держав.

Згідно з даними ООН, приблизно 90% жителів Гази були переміщені, а в Йорданії вже проживає понад 2,39 мільйона зареєстрованих палестинських біженців.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп пропонує «просто зачистити» територію Сектору Гази, а тамтешнім палестинцям переїхати звідти до сусідніх арабських держав. Так, після телефонної розмови з королем Йорданії Абдаллою II Трамп заявив, що хоче, аби жителі Гази переїхали до сусідніх країн. За його словами, їхнє перебування там може бути «тимчасовим, а може бути й довгостроковим».

«Я б вважав за краще співпрацювати з деякими арабськими країнами й будувати житло в іншому місці, де вони могли б жити в мирі та злагоді. Ви говорите про півтора мільйона людей, а ми просто зачистимо все це і скажемо: «Знаєте, все скінчено», – сказав Трамп.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набрала чинності 19 січня.