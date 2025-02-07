Яку пенсію отримуватиме президент Польщі: Дуда озвучив цифру

Дуда поскаржився, що на пенсії отримуватиме $3 тис.

Президент Польщі Анджей Дуда, чиї повноваження закінчуються, в ефірі програми Godzina Zero на YouTube назвав невисоким розмір своєї майбутньої пенсії. За словами глави країни, він отримуватиме майже $3 тис., тобто 11–12 тис. злотих.

«Це не така вже й велика сума, беручи до уваги всю відповідальність, яка покладалася усі ці роки на посту президента, і той факт, що зараз цю пенсію одержують у Польщі три особи», – сказав Дуда.

Перший тур виборів президента Польщі призначено на 18 травня. Чинний глава держави не зможе висунути свою кандидатуру, оскільки обіймає посаду глави держави вдруге поспіль.

Раніше Дуда окреслив позицію щодо відправки військ до України. Президент Польщі підтримав скептичне ставлення прем'єр-міністра країни Дональда Туска до питання про відправку контингенту до України у складі західних сил. Проте він зазначив, що Варшава продовжуватиме підтримувати Київ, але для цього необов'язково розгортати там війська.

До слова, генеральна прокуратура Польщі розпочала розслідування щодо прем’єр-міністра Дональда Туска після звинувачень голови Конституційного трибуналу країни Богдана Свенчковського в організації «державного перевороту».