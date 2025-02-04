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«Зʼїсть тебе або убʼє, якщо...» Глава МЗС Люксембургу висловився про політику Трампа

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Зʼїсть тебе або убʼє, якщо...» Глава МЗС Люксембургу висловився про політику Трампа
Беттель: Наслідки будь-якої торгової війни вдарять і по виборцях Трампа, а це навряд чи було б метою американського лідера
фото з відкритих джерел

«Якщо ти слабкий, він тебе з'їсть. А якщо ти не вестимеш переговори, він тебе уб'є»

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель розповів, як розуміє торгівельну політику президента США Дональда Трампа. Він вважає, що американський президент «їсть слабких». Про це повідомляє The Guardian.

«Якщо ти слабкий, він тебе з'їсть. А якщо ти не вестимеш переговори, він тебе уб'є. Він втрачає апетит до Європи. Ось як нам слід із ним поводитися: бути сильними, але єдиними. «Америка насамперед» не означає, що Америка одна, тому що Америці також потрібні партнери», – заявив Беттель.

За його словами, наслідки будь-якої торгової війни вдарять і по виборцях Трампа, а це навряд чи було б метою американського лідера.

Водночас Беттель спробував висловити оптимізм, адже він роками працював із Трампом «і вижив». І тому дипломат вважає, що Європа теж «виживе» і матиме сильну економіку, оскільки «нікому не вигідно намагатися послабити когось». Однак підкреслив, що якщо Трамп виступить проти ЄС, блоку доведеться вжити заходів у відповідь і «захищатися».

Нагадаємо, тарифна війна Дональда Трампа та Євросоюзу «можливо, лише питання часу», вважають експерти. Про це пише Bild.

Введення 25-відсоткових митних тарифів проти Мексики та Канади, як і контртарифи цих країн, вдарять і по європейській економіці, пояснює економічний редактор Bild Нільс Хайстерхаген. Наприклад, німецькі автопромисловці випускають частину своєї продукції в Мексиці, США та Канаді. Відповідно, автомобілі, що імпортуються в США з Мексики або Канади, стануть дорожчими і менш конкурентоспроможними. За розрахунками рейтингового агентства Standard & Poors, автомобіль, що імпортується до США, подорожчає в середньому на 6250 доларів.

Також Сполучені Штати Америки призупинять запровадження митана канадські товари мінімум на 30 днів. Відповідну заяву опублікував прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо в соціальній мережі X.

Зазначається, що про призупинку запровадження мит на імпорт товарів з Канади Трюдо оголосив після розмови з президентом США Дональдом Трампом.

До слова, Велика Британія розробляє плани дій на випадок можливих заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп введе мита на британські товари. Про це пише газета Financial Times.

Чиновник із команди прем'єр-міністра королівства Кіра Стармера заявив, що вони з нетерпінням чекають тісної співпраці з Трампом, але міністри «завжди робитимуть те, що найкраще відповідає національним інтересам».

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Теги: Європа президент переговори Дональд Трамп

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