Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін

Мілорад Додік подякував Орбану за підтримку і заявив, що угорський прем’єр для нього є прикладом того, як потрібно захищати родини і суспільство

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік вручив прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану орден Республіки Сербської, яким за рік до цього нагородив також правителя Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє угорське видання Telex.

Про плани вручити Орбану найвищу нагороду Республіки Сербської (ентитету у складі Боснії і Герцеговини) оголосили ще 9 січня, у національне свято. Додік тоді заявив, що угорський лідер особисто отримає відзнаку пізніше, що врешті й сталося 5 квітня під час його візиту.

Під час нагородження Додік подякував Орбану за підтримку і заявив, що угорський прем’єр для нього є прикладом того, як потрібно захищати родини і суспільство.

Орбан, приймаючи нагороду, зауважив, що сприймає її як прояв дружби і «оптимізм щодо спільного майбутнього».

Він заявив також, що підтримує сербів, «тому що міжнародна політика була несправедливою щодо них», та що слід визнати, що «Європа потребує сербів» і без них «не буде європейської безпеки, об’єднаного ЄС та стабільності».

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Угорський прем’єр також повторив, що вважає за необхідне спершу завершити євроінтеграційний процес Західних Балкан, і лише потім розпочинати роботу над «східним розширенням» – тобто вступом України, Молдови та Грузії.

Нагадаємо, Прем'єр Угорщини Віктор Орбан привітав російського диктатора Володимира Путіна з «офіційною перемогою на президентських виборах», проявивши бажання посилити співпрацю з Росією. Про це заявив представник угорського уряду Золтан Ковач.

Орбан підтвердив «прихильність Угорщини до миру і готовність активізувати співпрацю в секторах, які не потрапили під санкції ЄС, наголосивши на важливості діалогу в зміцненні мирних відносин».

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він готовий пройти маршем до Брюсселя та «окупувати» серце ЄС перед виборами до Європейського парламенту. Про це Орбан сказав на мітингу в Будапешті, присвяченому національному дню Угорщини, передає Reuters.

Орбан заявив на мітингу серед близько 1000 своїх прихильників, що якщо Угорщина хоче захистити свою свободу і суверенітет, у неї «немає іншого вибору, окрім як окупувати Брюссель» напередодні виборів до Європейського парламенту.