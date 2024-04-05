Головна Новини
search button user button menu button

Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін

Ірина Міллер
glavcom.ua
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
фото Borislav Zdrinja / Predsjednikrs.rs

Мілорад Додік подякував Орбану за підтримку і заявив, що угорський прем’єр для нього є прикладом того, як потрібно захищати родини і суспільство

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік вручив прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану орден Республіки Сербської, яким за рік до цього нагородив також правителя Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє угорське видання Telex.

Про плани вручити Орбану найвищу нагороду Республіки Сербської (ентитету у складі Боснії і Герцеговини) оголосили ще 9 січня, у національне свято. Додік тоді заявив, що угорський лідер особисто отримає відзнаку пізніше, що врешті й сталося 5 квітня під час його візиту. 

Під час нагородження Додік подякував Орбану за підтримку і заявив, що угорський прем’єр для нього є прикладом того, як потрібно захищати родини і суспільство. 

Орбан, приймаючи нагороду, зауважив, що сприймає її як прояв дружби і «оптимізм щодо спільного майбутнього».

Він заявив також, що підтримує сербів, «тому що міжнародна політика була несправедливою щодо них», та що слід визнати, що «Європа потребує сербів» і без них «не буде європейської безпеки, об’єднаного ЄС та стабільності». 

Читайте також: Під Орбаном захиталося крісло 

Угорський прем’єр також повторив, що вважає за необхідне спершу завершити євроінтеграційний процес Західних Балкан, і лише потім розпочинати роботу над «східним розширенням» – тобто вступом України, Молдови та Грузії. 

Нагадаємо, Прем'єр Угорщини Віктор Орбан привітав російського диктатора Володимира Путіна з «офіційною перемогою на президентських виборах», проявивши бажання посилити співпрацю з Росією. Про це заявив представник угорського уряду Золтан Ковач.

Орбан підтвердив «прихильність Угорщини до миру і готовність активізувати співпрацю в секторах, які не потрапили під санкції ЄС, наголосивши на важливості діалогу в зміцненні мирних відносин».

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він готовий пройти маршем до Брюсселя та «окупувати» серце ЄС перед виборами до Європейського парламенту. Про це Орбан сказав на мітингу в Будапешті, присвяченому національному дню Угорщини, передає Reuters.

Орбан заявив на мітингу серед близько 1000 своїх прихильників, що якщо Угорщина хоче захистити свою свободу і суверенітет, у неї «немає іншого вибору, окрім як окупувати Брюссель» напередодні виборів до Європейського парламенту.

Теги: путін Віктор Орбан орден свято політика Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європа почала переживати, думати про своє майбутнє
Європа вступає у війну
17 березня, 17:00
«Глобальна борня за новий поділ світу закінчиться, швидше за все, консенсусом»
Новий світопорядок. «Велика сімка» перетворюється на «Велику двійку»
14 березня, 18:35
Світ має відреагувати на путінський фарс під назвою вибори
Сигнали майбутнього війни
18 березня, 15:10
Зі слів Орбана, Трамп сповістив його, що не збирається виділяти на допомогу Україні ні цента
Орбан озвучує Трампа чи Путіна?
11 березня, 21:30
Соціологи запитали у респондентів, яким має бути статус російської мови в Україні
Скільки громадян вважає, що російська має стати другою державною мовою: опитування
12 березня, 14:45
Вірменія та ЄС розробляють нові напрямки співпраці
Вірменія підпише з ЄС нову угоду про співпрацю
15 березня, 19:02
Прощена неділя 2024: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Прощена неділя 2024: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
16 березня, 18:40
24 березня – День боротьби з туберкульозом
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
24 березня, 00:20
На думку президента Європейської Ради, Європа має взяти на себе відповідальність за власну безпеку
Голова Ради ЄС закликав Європу готуватися до війни
19 березня, 00:38

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання
13K
Хрест на військових могилах. Кому «заважає»?
12K
Індія зробила чергову «ведмежу послугу» нафті з Росії
9727
Кіпр захлинається від напливу біженців з однієї країни
5784
Путін намагається заспокоїти росіян щодо економічних наслідків війни та трудової міграції – ISW
4775
В яких містах Чехії українцям можна вигідно придбати житло: поради експертів

Новини

У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
Сьогодні, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
Сьогодні, 18:18
У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
Сьогодні, 16:45
СБУ повідомила про підозру «експерту» з телеканалів Медведчука
Сьогодні, 16:33
ЗМІ: Дисертацію судді Босого з пʼятої спроби перевірять на плагіат – глава НАЗЯВО Бутенко
Сьогодні, 16:26
У Харкові пролунали вибухи, місто атакували КАБами
Сьогодні, 15:58

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua