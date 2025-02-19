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Президент розповів, коли зустрінеться зі спецпредставником Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент розповів, коли зустрінеться зі спецпредставником Трампа
Глава України заявив, що розраховує на єдність партнерів
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський наголосив, що дуже важливо, аби зустріч з Келлогом зустріч була конструктивною

Глава України Володимир Зеленський проведе зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом завтра, 20 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення очільника України.

«Політичний момент – багато зустрічей, нарад сьогодні: командування армії, розвідка, міністри – для підготовки до перемовин із представником президента Сполучених Штатів Америки – генерал Келлог уже в Києві», – розповів він.

За словами президента, спецпредставник Трампа вже мав зустрічі з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, керівниками розвідок та спеціальних служб, також із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

«На завтра запланована наша зустріч із генералом Келлогом, і для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною. Разом з Америкою і Європою мир може бути надійнішим, і це є нашою метою. І головне – щоб це було не тільки нашою метою, а спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже третіх роковин початку цієї війни – війни, яку ми в Україні хочемо закінчити від першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо, і надійним миром. І так, щоб Росія не змогла прийти в Україну ще раз, і щоб повернулись українці з російського полону, і щоб в України було майбутнє. Це нормальне бажання кожної нації», – додав Зеленський.

Очільник України наголосив, що розраховує на єдність українців та партнерів.

«І на нашу єдність Європи, і на прагматизм Америки – Америки, якій потрібен успіх так само, як і всім нам. Успіх об’єднує. Наша єдність – це те, що найкраще захищає наше майбутнє. Майбутнє не з Путіним, а з миром. І це для всіх у світі вибір – і для найсильніших – бути з Путіним чи з миром. Варто вибрати мир. Я дякую всім за підтримку», – пояснив український лідер.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів».

Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Також американський лідер заявив, що Володимир Зеленський «ніколи не зможе закінчити війну без США і Трампа».

Як відомо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки.

«У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, де фактично діє воєнний стан... Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки. І так, я б сказав, що, знаєте, якщо вони хочуть мати місце за столом переговорів, можна сказати, що народ має... Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також» – сказав президент США Дональд Трамп.

До слова, після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Тим часом очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що рівень довіри українців до президента України Володимира Зеленського перевищує аналогічний показник для президента Дональда Трампа в США на 4-5%.

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Теги: Володимир Зеленський Кіт Келлог президент війна США Дональд Трамп

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