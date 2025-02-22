Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Найкривавіші бої ще попереду: The Independent назвало терміни захоплення Донбасу

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Найкривавіші бої ще попереду: The Independent назвало терміни захоплення Донбасу
Yайкривавіші битви війни ще попереду, оскільки російські військові намагаються максимізувати свою військову перевагу
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Немає гарантії, що американо-російські переговори приведуть до вирішення конфлікту

З огляду на нинішню тенденцію, армія Російської Федерації може до кінця року захопити всю територію Донбасу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на статтю «Чому після трьох років війни в Україні найкривавіші бої ще попереду» видання The Independent.

«За нинішніми тенденціями, Росії знадобиться до кінця року, щоб захопити решту східної провінції Донбасу, без чого закінчення війни все одно малоймовірне», – ідеться у матеріалі.

Умови Москви відомі: офіційне визнання Києвом окупації регіонів від 2022-го, плюс Крим, виведення решти українських військ із цих регіонів, взяття Україною на себе постійного нейтралітету та обмеження своїх збройних сил. Крім того, вона має визнати та встановити права російської мови в Україні та заборонити ультраправі партії.

«Але ці умови абсолютно неприйнятні для Києва. Хоча для України немає хорошого виходу, вона ще не в настільки відчайдушному становищі, щоб прийняти таку угоду», – наголошує Independent.

Зазначається, що єдиний спосіб нав’язати це Києву – це або повний військовий крах силами України, що наразі малоймовірно, або узгоджений тиск з боку об’єднаного Заходу з метою прийняти неприємні умови Росії. Але Захід розділився в цьому питанні, і європейці наполягають на тому, що Київ має продовжувати боротьбу доти, поки не зможе вести переговори «з позиції сили».

Видання наголошує, «героїчне припущення», що наступного року Україна буде в сильнішій позиції, бо ж кожна наступна річниця вторгнення послаблювала її позиції.

«Із цих причин немає гарантії, що американо-російські переговори приведуть до вирішення конфлікту. На жаль, це означає, що найкривавіші битви війни ще попереду, оскільки російські військові намагаються максимізувати свою військову перевагу», – ідеться у статті.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Як повідомлялося, американський лідер Дональд Трамп висловив занепокоєння через відмову українського президента Володимира Зеленського від його пропозиції. Штати сподіваються, що президент України з часом її прийме.

До слова, The Hill опублікувало дані, в якому зазначено, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знижується через те, що багато хто вважає, що він перевищує повноваження.

Читайте також:

Теги: армія переговори президент Україна Володимир Зеленський військові партії рейтинг Дональд Трамп обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Схему укладання фіктивних шлюбів зловмисники налагодили на початку 2023 року 
Фіктивний шлюб заради посвідки на проживання. У Києві викрито канал незаконної легалізації іноземців
24 сiчня, 14:23
Coca-Cola має проблеми у Європі
Coca-Cola відкликає продукцію по всій Європі через небезпеку
28 сiчня, 12:24
Зазначається, що розмову провели з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіцу-Біркенау
Зеленський зідзвонився із Нетаньягу на тлі розмов про можливу передачу Ізраїлем зброї
28 сiчня, 18:25
Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія має увійти до складу Сполучених Штатів
85% жителів Гренландії проти приєднання до США: опитування
29 сiчня, 10:07
Російська ракета знесла під’їзд у Полтаві
Зеленський відреагував на масовану російську атаку та показав наслідки
1 лютого, 10:41
12 лютого президент ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Петра Порошенка
«Розказує, що домовиться з росіянами». На Банковій пояснили, чому запровадили санкції проти Порошенка
14 лютого, 15:38
Зеленський повідомив подробиці російської атаки на Чорнобильську АЕС
Зеленський повідомив подробиці російської атаки на Чорнобильську АЕС
14 лютого, 12:41
Коли повномасштабна війна увірвалася в життя українців, чоловік одним з перших став до лав територіальної оборони
Захисник Київщини, воїн Третьої штурмової бригади. Згадаймо Андрія Чумака
Вчора, 09:00
Інформаційна агенція Reuters протягом трьох годин записувала вуличну онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності в Києві
Правоохоронці припинили стрім агенції Reuters з центру Києва: деталі
18 лютого, 14:32

Події в Україні

Уповноважена президента розповіла, звідки найчастіше тікають військові
Уповноважена президента розповіла, звідки найчастіше тікають військові
Найкривавіші бої ще попереду: The Independent назвало терміни захоплення Донбасу
Найкривавіші бої ще попереду: The Independent назвало терміни захоплення Донбасу
Реінтеграція українців після війни. Демограф назвала найскладнішу категорію громадян
Реінтеграція українців після війни. Демограф назвала найскладнішу категорію громадян
Харківщина: окупанти скинули авіабомбу на село Лобанівка, пошкоджено десятки домоволодінь (фото)
Харківщина: окупанти скинули авіабомбу на село Лобанівка, пошкоджено десятки домоволодінь (фото)
США можуть заборонити доступ до Starlink в Україні: чи вплине це на зв’язок на фронті
США можуть заборонити доступ до Starlink в Україні: чи вплине це на зв’язок на фронті
РФ намагається наступати на Покровському напрямку, тривають важкі бої
РФ намагається наступати на Покровському напрямку, тривають важкі бої

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 лютого 2025
53K
Лібанова назвала країну, з якої українці повертатимуться найменш охоче
43K
Наступний понтифік. Хто замінить тяжко хворого Папу Франциска?
23K
Великий піст 2025: традиції, календар харчування, правила та заборони
23K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети

Новини

22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
Вчора, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
Вчора, 20:24
Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь
Вчора, 20:03
21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
20 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua