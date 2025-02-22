Немає гарантії, що американо-російські переговори приведуть до вирішення конфлікту

З огляду на нинішню тенденцію, армія Російської Федерації може до кінця року захопити всю територію Донбасу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на статтю «Чому після трьох років війни в Україні найкривавіші бої ще попереду» видання The Independent.

«За нинішніми тенденціями, Росії знадобиться до кінця року, щоб захопити решту східної провінції Донбасу, без чого закінчення війни все одно малоймовірне», – ідеться у матеріалі.

Умови Москви відомі: офіційне визнання Києвом окупації регіонів від 2022-го, плюс Крим, виведення решти українських військ із цих регіонів, взяття Україною на себе постійного нейтралітету та обмеження своїх збройних сил. Крім того, вона має визнати та встановити права російської мови в Україні та заборонити ультраправі партії.

«Але ці умови абсолютно неприйнятні для Києва. Хоча для України немає хорошого виходу, вона ще не в настільки відчайдушному становищі, щоб прийняти таку угоду», – наголошує Independent.

Зазначається, що єдиний спосіб нав’язати це Києву – це або повний військовий крах силами України, що наразі малоймовірно, або узгоджений тиск з боку об’єднаного Заходу з метою прийняти неприємні умови Росії. Але Захід розділився в цьому питанні, і європейці наполягають на тому, що Київ має продовжувати боротьбу доти, поки не зможе вести переговори «з позиції сили».

Видання наголошує, «героїчне припущення», що наступного року Україна буде в сильнішій позиції, бо ж кожна наступна річниця вторгнення послаблювала її позиції.

«Із цих причин немає гарантії, що американо-російські переговори приведуть до вирішення конфлікту. На жаль, це означає, що найкривавіші битви війни ще попереду, оскільки російські військові намагаються максимізувати свою військову перевагу», – ідеться у статті.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Як повідомлялося, американський лідер Дональд Трамп висловив занепокоєння через відмову українського президента Володимира Зеленського від його пропозиції. Штати сподіваються, що президент України з часом її прийме.

До слова, The Hill опублікувало дані, в якому зазначено, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знижується через те, що багато хто вважає, що він перевищує повноваження.