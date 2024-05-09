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В'єтнам кинув виклик ЄС перед приїздом Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В'єтнам кинув виклик ЄС перед приїздом Путіна
Спеціальний посланник з питань реалізації санкцій ЄС Девід О'Салліван мав відвідати Південно-Східну Азію наступного тижня
фото: з відкритих джерел

В'єтнамська влада переживає, що візит російського лідера може бути «зіпсований» будь-якими переговорами з посланцем ЄС

Міністерство закордонних справ В'єтнаму відмовився прийняти посланця ЄС з питання російських санкцій перед можливим візитом у Ханой російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Reuters.

«Спеціальний посланник з питань реалізації санкцій ЄС Девід О'Салліван відвідає Південно-Східну Азію наступного тижня та планував зустрітися із в'єтнамськими офіційними особами 13-14 травня. Але Ханой попросив відкласти зустріч, «оскільки лідери були надто зайняті, щоб зустрітися з ним», – сказав один дипломат, безпосередньо знайомий із ситуацією.

Троє інших дипломатів підтвердили перенесення візиту, причому один заявив, що В'єтнам запропонував липень як альтернативну дату.

Двоє дипломатів та ще одна людина, знайома з перебігом обговорень, пов'язали затримку з підготовкою до можливого візиту Путіна до В'єтнаму. Одне з джерел заявило, що візит російського лідера може бути «зіпсований» будь-якими переговорами з посланцем ЄС.

Після цього дипломатична місія ЄС у Ханої виступила із заявою, в якій назвала перенесення зустрічі «розчаровуючим» і заявила, що обговорює нову дату з в'єтнамською владою.

В останні місяці в'єтнамські лідери неодноразово запрошували Путіна до В'єтнаму, незважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд (МКС), що базується в Гаазі, видав у березні 2023 року ордер на арешт російського президента за викрадення українських дітей. В'єтнам не є членом МКС.

Раніше повідомлялося, що у В’єтнамі громадянка Росії накинулася на місцевих жителів, звинувачуючи їх у тому, що вони «пішли проти Путіна». 

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Теги: В'єтнам Європейський союз

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