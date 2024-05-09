«Знову у країні відважних»: президентка Європарламенту привітала українців зі столичного вокзалу

Президентка Європейського парламенту прибула до Києва у День Європи

Сьогодні, 9 травня, до Києва з візитом прибула президентка Європейського парламенту Роберта Метсола. Європейська представниця прибула до столиці потягом. Про це Метсола повідомила у соцмережі Х.

Президентка Європарламенту також поширила відео, де вона виходить з потяга на залізничній станції, а її зустрічав з квітами голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Президентка Європейського парламенту прибула до Києва у День Європи.

«Знову у Країні Відважних. У Києві в День Європи», – написала Метсола у тому числі українською мовою.

Раніше також повідомлялося, що до Києва із не анонсованим візитом прибула міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце.