«Знову у країні відважних»: президентка Європарламенту привітала українців зі столичного вокзалу
Президентка Європейського парламенту прибула до Києва у День Європи
Сьогодні, 9 травня, до Києва з візитом прибула президентка Європейського парламенту Роберта Метсола. Європейська представниця прибула до столиці потягом. Про це Метсола повідомила у соцмережі Х.
Президентка Європарламенту також поширила відео, де вона виходить з потяга на залізничній станції, а її зустрічав з квітами голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Президентка Європейського парламенту прибула до Києва у День Європи.
«Знову у Країні Відважних. У Києві в День Європи», – написала Метсола у тому числі українською мовою.
Раніше також повідомлялося, що до Києва із не анонсованим візитом прибула міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце.
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