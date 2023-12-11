Куди цьогоріч тікали на зимівлю росіяни: перелік країн

Серед європейських країн найпопулярнішими напрямками стали Італія та Іспанія

Китай, Таїланд, Індія і В'єтнам стали найпопулярнішими країнами, у які росіяни їдуть перечікувати зиму. Такий топ склався з аналізу покупок полісів страхування для тих, хто виїжджає з країни довше, ніж на 60 днів, повідомляють росЗМІ з посиланням на державну страхову компанію.

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Найпоширенішими напрямками для тривалих подорожей взимку в росіян у 2023 році стали Китай, Таїланд, Індія та В'єтнам. Що стосується європейських країн, то 2023 року найпопулярнішими напрямками для зимівлі стали Італія та Іспанія.

Зазначимо, торік лідером рейтингу була Індонезія, а Китай узагалі не входив до топ-3.

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Дослідження також показало, що кількість куплених на тривалий період страхових полісів у 2023 році зменшилася на 39%, якщо порівняти з 2022 роком, а якщо з 2021-м – майже вдвічі.

Змінився і вік мандрівників. У 2022 році, основний відсоток покладався на вікову групу від 20 до 40 років, а ось у 2023 першість за росіянами віком від 40 до 60.

Зауважимо, мешканці країни-агресорки продовжують активно їздити на відпочинок до Єгипту, Туреччини, Таїланду та ОАЕ. Як випливає зі статистики прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії, із січня по вересень було зафіксовано 21 млн поїздок за кордон, минулого року цей показник не перевищував 17,4 млн.

З європейських країн серед популярних напрямів залишилася тільки Фінляндія. Лідером за кількістю поїздок також є Абхазія: за перші три квартали 2023 року кордон із цією країною перетнуло 4,6 млн росіян. До десятки найбільш відвідуваних держав потрапив і Китай, який не входив туди минулого року – росіяни стали частіше тікати за кордон: які країни обирають.