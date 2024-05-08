Пити каву стане ще дороже. Експерти налякали світовими цінами

Вартість кави сягла історичного максимуму за останні 45 років

Ціни на каву сорту робуста досягли історичного максимуму за 45 років на тлі дефіциту. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації кави (ICO). За даними аналітиків, показник оптових цін у квітні зріс на 16,8%.

Вартість кави досягла $1,9365 за фунт (0,45 кг). Показник став найвищим із 1979 року. У звіті організації уточнюється, що найбільший виробник зазначеного сорту – В'єтнам – продовжує відчувати труднощі після неврожаю у минулому та поточному сезонах.

Раніше Bloomberg зазначав, що проблеми можуть погіршитися через посуху та спеку в сільськогосподарських регіонах країни. Запаси води для зрошення у В'єтнамі виснажуються. На частку держави припадає близько третини світових поставок зерен робусти, які використовуються для приготування розчинних напоїв та еспресо.

На початку квітня ціни на каву робуста показали інший рекорд. Вартість сорту досягла рекордного рівня 2008 року, випливає з даних торгів на лондонській біржі ICE. Ціна на піку складала $3838 за тонну. Зростання цін тоді пов'язали з аномальною спекою та нестачею води для поливу дерев у В'єтнамі.

Сорт кави робуста використовується при приготуванні еспресо та розчинних напоїв. Зростання цін на робусту пов'язують з аномальною спекою та нестачею води для поливу дерев у В'єтнамі, який є одним із найбільших постачальників цього сорту кави.

З початку 2024 року ціни на каву зросли майже на 24%. За даними аналітиків, ф'ючерси піднялися до рекордних позначок на торгах через побоювання дефіциту постачання зерен.

Цікаво, що кавові зерна і какао в обсязі кількох сотень тисяч тонн, які зберігаються в Євросоюзі, ймовірно, будуть знищені через новий закон. Про це пише видання Financial Times. Це пов'язано з набранням чинності нового закону, який забороняє постачання товарів, вироблених у результаті вирубування лісу та використання дитячої праці.