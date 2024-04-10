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ЄС підготував проєкт безпекових зобов’язань перед Україною – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЄС підготував проєкт безпекових зобов’язань перед Україною – ЗМІ
Проєкт документа передбачає, що ЄС перегляне зобов’язання щодо безпеки України не пізніше ніж через десять років з дати заяви
фото з відкритих джерел

У документі перераховані зусилля Євросоюзу, які передбачають політичну, військову та фінансову допомогу Києву

Європейська зовнішньополітична служба підготувала проєкт рамкового документа про безпекові зобов’язання ЄС перед Україною. З проєктом ознайомилось видання Euractiv.

Так, у проєкті від 8 квітня перераховані зусилля ЄС, які передбачають політичну, військову та фінансову допомогу Києву.

«Європейський Союз і Україна погоджуються, що безпекові зобов’язання Європейського Союзу перед Україною залишатимуться в силі у той час, як Україна буде йти своїм європейським шляхом», – зазначено у проєкті.

Зобов’язання ЄС у сфері безпеки та національні двосторонні зобов’язання, укладені між державами-членами Євросоюзу та Україною, «доповнюють один одного та підсилюють один одного». Також ЄС «сприятиме координації між державами-членами Європейського Союзу та співпрацюватиме з іншими партнерами щодо виконання відповідних зобов’язань у сфері безпеки».

Крім того, проєкт документа передбачає, що ЄС «перегляне зобов’язання Європейського Союзу щодо безпеки не пізніше ніж через десять років з дати цієї заяви». Документ ЄС не містить перелік нових зобов’язань, але згадує сфери, де підтримку можна розширити.

Нещодавно створений Фонд допомоги Україні – частина позабюджетного Європейського фонду миру (EPF) – матиме бюджет у розмірі 5 млрд євро на 2024 рік.

«До 2027 року можна передбачити подальші порівняльні щорічні збільшення», – йдеться в документі.

Щодо військової тренувальної місії ЄС (EUMAM) у документі сказано, що «майбутні цілі підготовки повинні постійно коригуватися з погляду чисельності та навичок відповідно до бойових потреб, висловлених Збройними Силами України, та в координації з партнерами». Наразі місія підготувала 46 тис. українських військових, і очікують, що до літа їх кількість збільшиться до 60 тис.

У документі ЄС також зобов’язується «сприяти більшій співпраці між оборонними галузями в дусі Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIS)».

Документ окреслює майбутнє приєднання України до ЄС як «геостратегічну інвестицію», підкреслюючи, що Євросоюз буде прагнути допомогти Києву з його програмою реформ, пов’язаною з процесом вступу.

Очікують, що незабаром посли ЄС проведуть перший обмін думками щодо проєкту документа, аби схвалити його протягом наступних кількох тижнів.

Як повідомлялося, постійні представники держав-членів Євросоюзу підтвердили домовленість про продовження безмитної торгівлі з Україною. Водночас вона містить два захисні механізми для захисту ринку Євросоюзу.

До слова, Європейський Союз розпочав підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні цього року.

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Теги: Європейський союз Україна безпека документи

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