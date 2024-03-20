Влада Білгородщини встановлює блокпости через наступ російських добровольців

За словами губернатора Білгородщини, жителі населених пунктів, де встановлять блокпости, будуть звільнені від оплати житлово-комунальних послуг

У Білгородській області місцева влада встановлює блокпости у низці населених пунктів. В'їзд на прикордонні території буде обмежено. Про це повідомляє Astra.

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Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков напередодні повідомив, що з 20 березня у семи населених пунктах обмежать в'їзд. Йдеться про населені пункти Козинка, Глотове, Гора-Поділ, Безіменно, Новостроївка-Перша та Новостроївка-друга, а також місто Грайворон.

Як зазначалося, на в'їзді у вищезазначені населені пункти встановлять блокпости.

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Крім того, російські чиновники хочуть встановити «порядок відвідування» будинків у нібито межах безпеки. Також, за словами російських державних ЗМІ, школярів прикордонних населених пунктів Білгородської області до кінця тижня відправили на канікули, а у коледжах та ВНЗ ввели дистанційне навчання.

Нагадаємо, 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції.

Раніше російські добровольці звернулися до мешканців Білгородської та Курської областей із закликом негайно евакуюватися та зазначили, що на це вони мають півтори години часу. У зверненні йдеться, що керівництво Курської та Білгородської областей проігнорувало попередження добровольців, озвучене 13 березня та «жодних заходів щодо евакуації мирного населення Білгородщини та Курщини вжито не було».

До слова, через посилення обстрілів, влада Білгородщини вирішила вивезти дев'ять тисяч дітей з регіону.