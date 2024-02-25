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«Я в позитиві»: Зеленський про Atacms на 300 км від партнерів

Наталія Порощук
glavcom.ua
«Я в позитиві»: Зеленський про Atacms на 300 км від партнерів
фото: glavcom.ua

«Щодо Atacms на 300 км, ми розуміємо для чого вони, працюємо над далекобійною зброєю»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має хороший настрій від відповіді партнерів щодо Atacms. Про це він сказав під час пресконференції в межах форуму «Україна. Рік 2024». 

«Щодо Atacms на 300 км, ми розуміємо для чого вони, працюємо над далекобійною зброєю. Я б відповів узагальнено: знаходжусь в позитиві він нещодавньої відповіді партнерів», – зазначає Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що Україна вважає, що дуже правильним є посилюватися на полі бою, але так само правильно посилюватися дипломатично.

До слова, напередодні прессекретар президента анонсував масштабну конференцію за участю військово-політичного керівництва країни. Заплановано участь прем'єра, спікер парламенту, керівників спецслужб та низки міністрів.

Як відомо, 19 грудня Володимир Зеленський проводив підсумкову пресконференцію. У матеріалі «Главкома» можна прочитати головні тези.

Теги: зброя війна Володимир Зеленський

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