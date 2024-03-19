Влада Білгородщини організувала термінову евакуацію дітей з регіону

Загалом буде переселено близько 9 тис. дітей

Через посилення обстрілів, влада Білгородщини вирішила вивезти дев'ять тисяч дітей з регіону. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

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Гладков заявив, що ухвалено рішення вивезти з Білгородської області в інші регіони Росії близько 9 тис. дітей «через обстріли з боку Збройних сил України».

«Велику кількість сіл на сьогоднішній день ми відселяємо, зараз плануємо вивезення близько 9 тис. дітей з Білгорода, Білгородського району, Шебекинського округу, Грайворонського району... 22 числа 1,2 тисячі дітей їдуть до Пензи, Тамбова та Калуги, до Ставропольського краю... Систему вибудувано», – ззначив він.

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За даними української розвідки, влада Білгородської області РФ вирішила проводити евакуацію місцевих жителів у зв'язку з військовими діями російських добровольців.

Раніше російські добровольці звернулися до мешканців Білгородської та Курської областей із закликом негайно евакуюватися та зазначили, що на це вони мають півтори години часу. У зверненні йдеться, що керівництво Курської та Білгородської областей проігнорувало попередження добровольців, озвучене 13 березня та «жодних заходів щодо евакуації мирного населення Білгородщини та Курщини вжито не було».

Нагадаємо, 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції.