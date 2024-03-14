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РФ блокує евакуацію у Білгородській області: розвідка назвала причину

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
РФ блокує евакуацію у Білгородській області: розвідка назвала причину
Перехоплені розмови між силовиками та місцевими жителями свідчать, що транспортні вузли оточені, стоять блокпости
фото ілюстративне

«Влада намагається використати своїх громадян як «живий щит», щоб захищати режим», – представник ГУР

Росіяни блокують евакуацію мирного населення з Білгородської області на тлі прориву кордону – таким чином вони використовують місцевих жителів як «живий щит». Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Ми можемо підтвердити цю інформацію. Ми отримали низку перехоплень, як розмов між силовиками, так і розмов місцевих жителів, які констатують, що транспортні вузли оточені силовиками, стоять блокпости, є погрози. Влада намагається використати своїх громадян як «живий щит», щоб захищати режим», – наголосив він.

За словами Юсова, факт блокування кордону вже доведено та оприлюднено. Водночас він уточнив, що в деяких населених пунктах евакуацію все ж таки проводять – це стосується міста Грайворон на кордоні з Україною.

Раніше російські добровольці звернулися до мешканців Білгородської та Курської областей із закликом негайно евакуюватися та зазначили, що на це вони мають півтори години часу. У зверненні йдеться, що керівництво Курської та Білгородської областей проігнорувало попередження добровольців, озвучене 13 березня та «жодних заходів щодо евакуації мирного населення Білгородщини та Курщини вжито не було».

Нагадаємо, 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції. 

Також минулими днями у Білгороді було зафіксовано декілька влучань безпілотних літальних апаратів. Унаслідок удару по адміністрації міста повідомлялося про двох постраждалих

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Теги: росіяни Білгород евакуація населення розвідка

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