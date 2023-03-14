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Влада РФ хоче випустити «патріотичні» держоблігації. Куди спрямують кошти?

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Влада РФ хоче випустити «патріотичні» держоблігації. Куди спрямують кошти?
фото:www.interfax.ru

У Росії хочуть зіграти на партріотизмі населення, втім, економіка держави невпинно вмирає, разом із накопиченнями громадян

Мінфін Росії може розпочати випуск «патріотичних» облігацій для населення. Гроші громадян будуть залучати до федерального бюджету для фінансування певних проектів. Про це з посиланням на джерела у владі повідомляє низка росЗМІ. Втім у самому Мінфіні ідею коментують не надто охоче. 

Передбачається, що випускатися «патріотичних» облігації будуть від уряду, а поширюватися – через банки, фінансові платформи та інші фінансові інститути.

Мінфін поки не розкриває деталей цієї пропозиції, включаючи потенційні обсяги розміщень. Пізніше відомство підтвердило, що ця ідея обговорюється, але конкретних планів розміщення немає.

«Мінфін не пропонував і не готує зараз випуск «патріотичних» облігацій,  а лише проводить підготовку до цього процесу. Це питання раніше обговорювалося на рівні ідеї, деталі не опрацьовувалися. Наразі є широка лінійка можливостей для інвестицій для громадян, додаткових інструментів не потрібно», – повідомила прес-служба міністерства. 

Не свіжа ідея

Здається, як завжди, не вигадавши нічого новго, російський Мінфін вирішив піти протореним шляхом радянської влади. Вона активно використовувала держоблігації як інструмент вилучення накопичень у громадян. Наприклад, таким чином поповнювався бюджет СРСР під час Великої Вітчизняної війни і відразу після неї. Якогось моменту борг досяг таких масштабів, що виплати за ним заморозили аж на 20 років.

Ідея Мінфіну з випуском «патріотичних облігацій» – ще один доказ того, що загалом уже й не потребує підтверджень. Епоха коли російська влада буквально купалася в нафтогазових грошах, пішла. Тепер на рахунку кожен рубль, а населенню, перш за все середньому класу, доведеться тугіше затягнути паски та поділитися заощадженнями.

Нині Росія має лише один інструмент для залучення грошей населення – це Облігації федеральної позики для населення (ОФЗ-н), втім, механізм уже неактуальний, через введення санкцій щодо банківської системи, та низки підприємств Росії.

Що стосується ринкових ОФЗ, що розміщуються на аукціонах, обсяг надходжень до бюджету через цей механізм, запущений у квітні 2017 року, завжди був незначним, головною його метою Мінфін називав не самі запозичення для бюджету, а підвищення фінансової грамотності населення і залучення громадян на фінансові ринки. Облігації розміщувалися серед фізосіб через банки-агенти.

У березні минулого року їхнє розміщення було призупинено через погіршення умов запозичень, а після Мінфін заявив, що мети емісії цих облігацій було досягнуто і відновлювати їх реалізацію не планується.

Нагадаємо, російська економіка виявилася доволі стійкою попри санкції. Почасти це можна пояснити активною торгівлею енергоресурсами з Китаєм та Індією: інші ринки для РФ майже закрилися, тоді як Індія і Китай скористалися шаленими дисконтами, запропонованими Росією. Ще одне пояснення, чому російська економіка досі на плаву – санкції запроваджувалися упродовж року і потрібен час, щоби ефект від них став помітний.

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Теги: росія Мінфін економіка бюджет гроші фінансування влада населення

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