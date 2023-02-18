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США офіційно звинуватили Росію у воєнних злочинах в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
США офіційно звинуватили Росію у воєнних злочинах в Україні
У своєму виступі Харріс назвала «варварськими та нелюдськими» безліч жертв, знайдених у Бучі
фото з відкритих джерел

Вашингтон сподівається, що таке рішення допоможе ще більше ізолювати президента Росії Володимира Путіна

Адміністрація президента США Джо Байдена офіційно дійшла висновку, що Росія скоїла «злочини проти людяності» під час свого вторгнення в Україну. Про це заявила віце-президентка США Камала Харріс, повідомляє Reuters.

«У випадку з діями Росії в Україні ми розглянули докази, ми знаємо правові норми, і немає жодних сумнівів: це злочини проти людяності», – заявила на Мюнхенській безпековій конференції колишня прокурорка Харріс.

Офіційне рішення, прийняте в результаті юридичного аналізу, проведеного Державним департаментом США, не тягне за собою негайних наслідків для війни, що триває.

Але Вашингтон сподівається, що це допоможе ще більше ізолювати президента Росії Володимира Путіна та активізувати юридичні зусилля щодо притягнення до відповідальності членів його уряду через міжнародні суди та санкції.

«І я кажу всім тим, хто вчинив ці злочини, та їхнім начальникам, які замішані у цих злочинах, ви будете притягнуті до відповідальності», – сказала Харріс.

Промова Харріс прозвучала на конференції в Мюнхені, де високопоставлені західні лідери зустрілися, щоб оцінити найгірший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни.

Вона сказала, що Росія стала «ослабленою» країною після того, як Байден очолив коаліцію, щоб покарати Путіна за вторгнення, але Росія лише посилює атаки на сході України. Тим часом Україна планує весняний контрнаступ, для чого вона шукає у своїх західних союзників більш важку і далекобійну зброю.

У своєму виступі Харріс назвала «варварськими та нелюдськими» безліч жертв, знайдених у Бучі невдовзі після російського вторгнення у лютому минулого року; вибух 9 березня в маріупольському пологовому будинку, внаслідок якого загинули троє людей, у тому числі дитина; та сексуальне насильство над чотирирічною дитиною з боку російського солдата, про що йдеться у звіті ООН.

За даними уряду США, організації, які підтримує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), задокументували понад 30 тисяч випадків воєнних злочинів з моменту вторгнення.

«Давайте все погодимося: від імені всіх жертв, як відомих, так і невідомих, має перемогти правосуддя», – сказав Харріс.

Адміністрація Байдена прагнула притягнути до відповідальності воєнних злочинців. Вашингтон вже витратив на ці зусилля близько 40 млн доларів і заявляє, що працює з Конгресом над отриманням додаткових 38 млн доларів на ці зусилля.

«Якщо Путін думає, що зможе нас перечекати, він дуже помиляється. Час не на його боці», – сказала Харріс.

Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба анонсував, що 24 лютого, на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, відбудуться події, які стануть чітким сигналом для російського диктатора Володимира Путіна.

 

Теги: вибух росія Адміністрація Президента санкції путін прокурор Україна правосуддя Вашингтон Камала Харріс контрнаступ дитина конфлікт

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