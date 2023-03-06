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Ситуація в Вугледарі: аналітики ISW оцінили можливості окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ситуація в Вугледарі: аналітики ISW оцінили можливості окупантів
фото ілюстративне

Конфлікт між вищим військовим командуванням Росії, ймовірно, посилить наслідки катастрофічних втрат особового складу та живої сили окупантів

Вкрай малоймовірно, що російські загарбники просунуться у напрямку Вугледара досить далеко, щоб підтримувати операції в інших місцях. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«5 березня Генштаб України повідомив, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командувачу Східного військового округу генерал-полковнику Рустаму Мурадову за всяку ціну взяти Вугледар на фоні конфлікту між ними через відсутність прогресу та значні втрати в цьому районі. Шойгу, можливо, оцінює подальшу придатність Мурадова як командира», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що конфлікт між вищим військовим командуванням Росії, ймовірно, посилить наслідки катастрофічних втрат особового складу та живої сили, які обмежують оперативні можливості Росії в районі Вугледару.

За оцінками ISW, Шойгу, ймовірно, зустрічався з Мурадовим 4 березня, щоб оцінити можливість поновлення наступу в районі Вугледару, хоча досі неясно, чи вирішив Шойгу надати Мурадову необхідні для цього ресурси.

Нагадаємо, триває 376-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині.

Теги: Вугледар війна росія окупанти

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