В Одесі через атаку РФ пошкоджено склади із гуманітарною допомогою, є постраждалі

Через російський удар постраждали двоє людей

В Одесі двоє людей постраждали внаслідок сьогоднішньої атаки росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, пошкоджень зазнали складські будівлі з майном волонтерської організації, де зберігалася гуманітарна допомога та речі першої необхідності.

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фото: Олег Кіпер/Telegram, ДСНС

ДСНС підкреслила, що в результаті влучання виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці.

За попередніми даними, внаслідок удару постраждали двоє людей.

Нагадаємо, під час російської атаки на Дніпро 10 вересня під ударом опинився завод «Олейна», який належить американській корпорації Bunge. Згодом завод у Дніпрі призупинив роботу після ранкової атаки Росії. Унаслідок удару було пошкоджено частину Дніпровського олійноекстракційного заводу.

Також російська терористична армія атакувала Суми. Унаслідок цього постраждали люди.

До того ж російські БпЛА знищили магазини, торговельні павільйони та автомобілі у Павлограді. Унаслідок цього п'ять людей загинули, майже 70 постраждали.