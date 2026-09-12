Буданов зробив заяву про «замороження» лінії фронту

Керівник Офісу президента висловив оптимізм щодо пошуку шляхів завершення конфлікту

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував можливе замороження війни по лінії фронту до настання зими. Як інформує «Главком», свою думку він висловив у коментарі виданню «Новини.Live» у кулуарах конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука.

«Я вірю, що ми знайдемо рішення, як зупинити війну», – сказав Буданов.

Водночас очільник Офісу президента утримався від прогнозування конкретних часових рамок, зазначивши: «Коли це станеться? Всі побачать».

Буданов також відреагував на припущення, що візит американських переговорників до України може бути пов’язаний із прагненням США посилити власні позиції перед виборами до Конгресу.

«У кожної сторони є речі, яких вона хоче досягти. Якщо вони паралельно вирішують свої питання, то що в цьому поганого? Я не бачу в цьому жодних проблем, якщо це так», – підкреслив він.

Раніше спеціальний посланець президента США Джаред Кушнер заявив, що американська сторона продовжує працювати над пошуком рішення для завершення війни Росії проти України. За його словами, нині важливо налагодити взаєморозуміння між Києвом і Москвою, а конкретні результати переговорів поки зарано оцінювати.

Про обговорення безпекових та економічних гарантій, а також плану процвітання раніше повідомляв і президент Володимир Зеленський після зустрічі з Кушнером та спецпосланцем США Стівом Віткоффом у Києві 6 вересня. Тоді Зеленський також назвав територіальне питання одним із ключових і наголосив, що складні питання такого рівня мають вирішуватися лідерами держав.

Кушнер і Віткофф відвідали Київ після зустрічі з Володимиром Путіним у Москві. Американські представники намагаються відновити переговорний процес між Україною та Росією, який тривалий час залишається без суттєвого прориву.