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Новинський перебуває під тимчасовим захистом Хорватії. З’явилися нові деталі про екснардепа-утікача

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Новинський перебуває під тимчасовим захистом Хорватії. З’явилися нові деталі про екснардепа-утікача
В Україні до Вадима Новинського застосовано санкції і відкрито кримінальну справу
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Вадим Новинський осів у балканській країні з серпня 2023 року

Народний депутат VII-IX скликань, засновник фінансово-промислової групи «Смарт-Холдинг» підсанкційний Вадим Новинський з 24 серпня 2023 року перебуває у Хорватії. У цій балканській країні український експолітик під тимчасовим захистом. Про який саме захист ідеться, не конкретизується у судових ухвалах, які опрацював «Главком».

З постанови Великої Палати Верховного суду від 17 вересня стало відомо, що Новинський намагався зупинити дію кількох видів персональних санкцій, застосованих до нього в Україні ще з січня 2023 року. Зокрема, колишній нардеп просив Феміду частково зупинити дію рішення РНБО від 24 січня 2023 року (введено в дію указом президента того ж самого дня) у частині впровадження до нього санкцій у вигляді блокування активів; обмеження торговельних операцій (повне припинення); обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.

Під час судових засідань адвокати Новинського наполягали: «застосовані санкції до позивача направлені на повне блокування життєво необхідних елементарних фізичних потреб існування будь-якої людини».

Крім того, захисники екснардепа запевняли суд, що їхній клієнт, який в Україні також підозрюється у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі і ненависті, начебто готовий приїхати на допит до слідчих ДБР. Однак пояснили, що у Новинського має бути можливість на території України «забезпечити своє проживання та реалізувати фундаментальні права».

У підсумку Велика Палата Верховного суду відмовила Вадиму Новинському у частковому зупинення дії рішення РНБО, оскільки, на думку суду, обраний позивачем спосіб забезпечення позову фактично зводиться до зупинення акту президента України та встановлення заборони вчиняти дії, що випливають з такого рішення».

Додамо, що у 2023 році Новинський подав два позови проти президента Зеленського щодо скасування санкцій. Розгляд справ досі триває.

В Україні до Вадима Новинського застосовано 15 видів санкцій терміном до червня 2029 року. У вересні 2025 року Україна оголосила екснардепа у розшук. Підставою для розшуку, як вказано на сайті МВС, стало оголошення підозри олігарху ще у січні 2025 року за статтями «Державна зрада» (ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу) і «Розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті» (ч.2 ст. 161 Кримінального кодексу).

За версією слідства, не пізніше 2018 року Вадим Новинський, діючи за узгодженням із з патріархом Московським, предстоятелем Російської православної церкви Кирилом, приступив до розповсюдження інформації на підтримку політики РФ, спрямованої на послаблення української незалежності і поширення наративів ідеології «русского міра». Зокрема, робив він це у численних інтерв’ю та у своїх дописах у соцмережах у стилі російської пропаганди.

Також екснардеп висловлював твердження на адресу ПЦУ, УПЦ КП, «характеризуючи їх у негативних та стигматизуючих виразах, які можуть бути інтерпретовані як розпалювання ненависті та ворожнечі на релігійному ґрунті».

Крім того, у релізі ДБР  Новинського названо «куратором» Російської православної церкви в Україні. Також зазначається, що олігарх перебував в ієрархічному підпорядковані патріарху Кирилу і тісно з ним спілкувався. Такий зв’язок Новинський навіть не приховував, навіть навпаки. Мільярдер є кліриком УПЦ МП і має прямий вихід на предстоятеля цього підрозділу Російської церкви в Україні митрополита Онуфрія (у відритих джерел є інформація, що ієрарх володіє російським паспортом. Після чого президент припинив Онуфрію українське громадянство).

Раніше за клопотаннями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Феміда арештувала нерухомість Новинського (квартиру площею 666,7 кв. м у центрі столиці; дві земельні ділянки загальною площею 0,2 га у Козині під Києвом) і його автомобіль Mercedes-Benz V250 d, 2017 року випуску.

Іще під арештом опинилося 8 млн грн застави, яку восени 2016 року Вадим Новинський вніс за експершого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Олександра Орлова, підозрюваного в причетності до масових заворушень в Одесі у лютому 2014 року. 

У липні 2022 року Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження Вадима Новинського, який вирішив займатися гуманітарними та церковними питаннями. Після втрати мандату олігарх виїхав з України. Користувачі соцмереж помічали Новинського на відпочинку у Хорватії; на недільній службі у найбільшій російській православній церкві Цюриха; в Єрусалимі з Благодатним вогнем.

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Теги: суд Хорватія санкції Вадим Новинський війна державна зрада

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