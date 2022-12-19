Росія та Китай проведуть спільні воєнно-морські навчання

У навчаннях братимуть участь чотири кораблі РФ, серед них – ракетний крейсер «Варяг»

З 21 по 27 грудня Китай та Росія проведуть спільні воєнно-морські навчання. Мета – «укріплення воєнно-морських відносин між країнами». Про це повідомляє Reuters.

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Росія заявила, що в навчаннях братимуть участь чотири кораблі, серед них – ракетний крейсер «Варяг». З китайської сторони буде шість кораблів, а також літаки та гелікоптери з обох країн.

«Основна мета – укріпити воєнно-морські відносини РФ та Китаю, підтримка миру та стабільності Азійсько-Тихоокеанського регіону», – заявило міноборони Росії.

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Зазначається, що російські кораблі вийшли в понеділок з порту Владивостока. Навчання міститимуть артилерійські стрільби у Східнокитайському морі.

Раніше повідомлялося, що Китай стурбований поразками Росії в Україні.

Нагадаємо, що після дев’яти місяців від вторгнення РФ в Україну китайський лідер Сі Цзіньпін доручив своєму уряду зміцнити економічні зв’язки з Москвою, яка шукає способи пережити тиск західних санкцій.

У той же час Китай встановив колючий дріт на кордоні з РФ – він з'явився на березі річки Амур в китайському місті Фуюань, розташованому за 65 км від російського Хабаровська.

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