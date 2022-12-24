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Посол Китаю в ЄС озвучив позицію щодо війни в Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
Посол Китаю в ЄС озвучив позицію щодо війни в Україні
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну поставило Китай «у дуже складне становище»
фото ілюстративне

Китайський посол нагадав, що Пекін закликав Україну та РФ до мирного врегулювання з 25 лютого, наступного дня після початку нападу РФ

Посла Китаю в ЄС Фу Цуна заявив, що війна Росії проти України  поставила Китай «у дуже складне становище», оскільки Пекін не хоче «обирати між друзями». Про це посол повідомив в інтерв'ю для South China Morning Post.

Посол заявив, що війна в Україні «стає проблемою для двосторонніх відносин із ЄС».

«Ми зазнаємо побічних збитків від цієї кризи. І Росія, і Україна є добрими друзями, тому ми не хочемо обирати між друзями. Це відправна точка нашої позиції», – сказав він.

Фу Цун також заявив, що війна поставила «Пекін у дуже складне становище, з політичної точки зору». Посол назвав війну в Україні «так званою спецоперацією», оскільки «саме так його конфлікт назвали росіяни».

«На другий день після початку цієї операції відбулася важлива телефонна розмова між президентом Китаю Сі та президентом Путіним, і під час цієї розмови президент Сі чітко висловився за пошук мирного рішення... Через 10 місяців після цього факти свідчать про те, що Китай не надає військової допомоги Росії. Насправді наша позиція була досить збалансованою, погодьтеся, і ми готові брати участь у будь-яких мирних зусиллях», – запевнив він.

Нагадаємо, що після дев’яти місяців від вторгнення РФ в Україну китайський лідер Сі Цзіньпін доручив своєму уряду зміцнити економічні зв’язки з Москвою, яка шукає способи пережити тиск західних санкцій.

У той же час Китай встановив колючий дріт на кордоні з РФ – він з'явився на березі річки Амур в китайському місті Фуюань, розташованому за 65 км від російського Хабаровська.

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Теги: росія війна Китай посол Україна президент росіяни

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