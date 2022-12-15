The Wall Street Journal: Китай зміцнює взаємини з Москвою

Росія і Китай стали проводити більше фінансових операцій у рублях і юанях, а не в євро чи доларах

Після дев’яти місяців від вторгнення РФ в Україну китайський лідер Сі Цзіньпін доручив своєму уряду зміцнити економічні зв’язки з Москвою, яка шукає способи пережити тиск західних санкцій. Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal із посиланням на політичних радників офіційного Пекіна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«План включає збільшення імпорту в Китай російської нафти, газу та сільськогосподарських товарів, розширення спільних проєктів енергетичного партнерства в Арктиці та посилення інвестицій Китаю у російську інфраструктуру, таку, як залізниці й порти», – йдеться у публікації.

Крім того, Росія і Китай стали проводити більше фінансових операцій у рублях і юанях, а не в євро чи доларах. Це допомагає захистити їх від майбутніх санкцій і ввести китайську валюту в ширший обіг.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Таке зміцнення зв’язків стало новою точкою у двосторонніх відносинах, які посилилися безпосередньо перед російським вторгненням в Україну. Тоді лідери КНР і Росії у спільній декларації заявили про «безмежне» партнерство. Згодом Китай, здавалося, замислився, чи варто продовжувати тісне зближення з Москвою. Однак потім Пекін почав зміцнювати двосторонню співпрацю.

У той же час аналітики вважають, що Сі зміцнює відносини з РФ незалежно від російського вторгнення, і ця взаємодія може ставати лише тіснішою.

На думку видання, партнерство з КНР допомогло Росії пом’якшити наслідки західних санкцій, дозволивши Путіну продовжувати свою війну. Це також сприяє глобальному розколу, оскільки від торгівлі з Китаєм залежать багато країн, що розвиваються – вони стають на бік Китаю.

Нагадаємо, у Китаї різко збільшився рівень безробіття. Економіка Китаю пішла на спад через коронавірусні обмеження у країні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тим часом «Газпром» заявив про рекордні поставки газу в Китай.

У той же час Китай встановив колючий дріт на кордоні з РФ – він з'явився на березі річки Амур в китайському місті Фуюань, розташованому за 65 км від російського Хабаровська.