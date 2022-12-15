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The Wall Street Journal: Китай зміцнює взаємини з Москвою

Людмила Яцюк
glavcom.ua
The Wall Street Journal: Китай зміцнює взаємини з Москвою
Партнерство з КНР допомогло Росії пом’якшити наслідки західних санкцій
Фото з відкритих джерел

Росія і Китай стали проводити більше фінансових операцій у рублях і юанях, а не в євро чи доларах

Після дев’яти місяців від вторгнення РФ в Україну китайський лідер Сі Цзіньпін доручив своєму уряду зміцнити економічні зв’язки з Москвою, яка шукає способи пережити тиск західних санкцій. Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal із посиланням на політичних радників офіційного Пекіна.

«План включає збільшення імпорту в Китай російської нафти, газу та сільськогосподарських товарів, розширення спільних проєктів енергетичного партнерства в Арктиці та посилення інвестицій Китаю у російську інфраструктуру, таку, як залізниці й порти», – йдеться у публікації.

Крім того, Росія і Китай стали проводити більше фінансових операцій у рублях і юанях, а не в євро чи доларах. Це допомагає захистити їх від майбутніх санкцій і ввести китайську валюту в ширший обіг.

Таке зміцнення зв’язків стало новою точкою у двосторонніх відносинах, які посилилися безпосередньо перед російським вторгненням в Україну. Тоді лідери КНР і Росії у спільній декларації заявили про «безмежне» партнерство. Згодом Китай, здавалося, замислився, чи варто продовжувати тісне зближення з Москвою. Однак потім Пекін почав зміцнювати двосторонню співпрацю.

У той же час аналітики вважають, що Сі зміцнює відносини з РФ незалежно від російського вторгнення, і ця взаємодія може ставати лише тіснішою.

На думку видання, партнерство з КНР допомогло Росії пом’якшити наслідки західних санкцій, дозволивши Путіну продовжувати свою війну. Це також сприяє глобальному розколу, оскільки від торгівлі з Китаєм залежать багато країн, що розвиваються – вони стають на бік Китаю.

Нагадаємо, у Китаї різко збільшився рівень безробіття. Економіка Китаю пішла на спад через коронавірусні обмеження у країні.

Тим часом «Газпром» заявив про рекордні поставки газу в Китай.

У той же час Китай встановив колючий дріт на кордоні з РФ – він з'явився на березі річки Амур в китайському місті Фуюань, розташованому за 65 км від російського Хабаровська.

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Теги: війна Китай росія економіка санкції

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