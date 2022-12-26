Китайські літаки увійшли в зону ППО Тайваню

71 літак ВПС та 7 кораблів ВМС Китаю було виявлено біля Тайваню вночі 26 грудня

47 літаків китайських Військово-повітряних сил перетнули серединну лінію Тайванської протоки та увійшли до південно-західної зони ППО Тайваню за останню добу. Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню в Twitter.

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Також, за даними оборонного відомства острова, 71 літак ВПС та 7 кораблів ВМС Китаю було виявлено біля Тайваню вночі 26 грудня.

Збройні сили Тайваню стежили за ситуацією та доручили літакам, кораблям ВМФ та наземним ракетним комплексам «реагувати на ці дії», йдеться у повідомленні.

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Згідно з картою, представленою Міноборони Тайваню, китайські літаки ненадовго перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційного буфера.

Нагадаємо, Китай зробив заяву щодо війни в Україні та співпрацю з Росією.

Як раніше повідомлялося, Росія та Китай проведуть спільні воєнно-морські навчання. Нагадаємо, посол Китаю в ЄС Фу Цуна озвучив позицію щодо війни в Україні.