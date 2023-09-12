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Вторгнення в інші держави. Путін вперше визнав помилки, але не свої

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вторгнення в інші держави. Путін вперше визнав помилки, але не свої
На думку російського тирана, Сполучені Штати роблять ті ж помилки, що і Радянський Союз
фото з відкритих джерел

Путін заявив, що «неправильно робити в зовнішній політиці те, що шкодить інтересам інших народів»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що рішення Радянського Союзу відправити танки в Угорщину і Чехословаччину для придушення масових протестів під час холодної війни було помилкою. Про це повідомляє Reuters.

«Це була помилка», – сказав Путін, відповідаючи на питання про сприйняття Росії як колоніальної держави через рішення Москви відправити танки в Будапешт в 1956 році й в Прагу в 1968 році.

«Неправильно робити в зовнішній політиці те, що шкодить інтересам інших народів», – сказав Путін, який у 2022 році відправив десятки тисяч військових в Україну, спровокувавши найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни.

Путін заявив, що Сполучені Штати роблять ті ж помилки, що і Радянський Союз. Він сказав, що у Вашингтона «немає друзів, лише інтереси».

Угорське повстання 1956 року було придушене радянськими танками і військами. У боях загинуло щонайменше 2600 угорців і 600 радянських військовослужбовців.

Празька весна 1968 року закінчилася, коли війська Варшавського договору під керівництвом СРСР вторглися до Чехословацької Соціалістичної Республіки. За даними чеських істориків, в результаті вторгнення загинуло близько 137 чехів і словаків.

Раніше стало відомо, що у підручнику з історії для 11-х класів, офіційно затвердженого до використання в Росії, учасників Угорської революції-1956 називають фашистами та «повсталими радикалами», що боролися проти радянських пам’ятників.

«Каталізатором угорської кризи стали дії західних спецслужб та внутрішньої опозиції, яку вони підтримували», – стверджує «підручник історії» і додатково критикує угорців за те, що вони «вирішили відмовитися від сталінської спадщини».

Відповідаючи на питання, як угорський уряд оцінює перекручення історичних подій в офіційно затвердженому для використання підручника в Росії, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто сказав, що «є деякі питання, які уряд навіть не воліє обговорювати».

«Історія Угорщини, угорського народу та його прагнення до свободи має поважатись усіма. 1956 рік, торішня революція, є одним із найславетніших моментів угорської історії, коли угорський народ поклав життя за власну свободу й суверенітет своєї країни», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про запровадження 30 вересня «днем возз'єднання» РФ та окупованих українських територій.

До слова, російський диктатор Володимир Путін, висловлюючись про колишнього главу «Роснано» Анатолія Чубайса, заявив, що «він втік».

Теги: путін Угорщина СРСР танки

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