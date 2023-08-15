Банкова різко відреагувала на ідею представника НАТО про відмову України від територій

Подоляк заявив, якщо Путін не зазнає нищівної поразки, війна обов’язково повернеться зі збільшеними апетитами Росії

Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента, різко розкритикував заяву представника НАТО щодо можливості надання Альянсом Україні членства в обмін на відмову від окупованих Росією територій. Про це він написав у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Обмін території на «парасольку» НАТО? Дивно. Це означає свідомо погодитись на поразку демократії, заохотити глобального злочинця, утвердити російський режим, порушити міжнародне право та перекласти війну на майбутні покоління», - зазначив Подоляк.

За його словами, якщо російський диктатор Володимир Путін не зазнає нищівної поразки, війна обов’язково повернеться зі збільшеними апетитами Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Спроби зберегти світовий порядок і встановити «поганий мир» через, скажімо прямо, тріумф Путіна не принесуть світу мир, але принесуть і ганьбу, і війну. Це стосується будь-яких форматів нового «розподілу Європи», зокрема з парасолькою НАТО. То навіщо тоді пропонувати бажаний для Росії сценарій заморожування замість пришвидшення постачання зброї? Не треба заохочувати вбивць жахливими індульгенціями…», – додав Подоляк.

Нагадаємо, керівник апарату генерального секретаря НАТО допустив, що Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу у випадку територіальних поступок Російській Федерації.

Українська сторона вважає неприйнятними розмови про можливий вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій на користь Росії.

Також Данілов відреагував на пропозицію чиновника НАТО відмовитись від територій України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Читайте також: Відмова України від територій для вступу в НАТО: Арахамія пояснив, як ці розмови грають на руку РФ