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Росія заочно арештувала трьох суддів із Вільнюса. Литва звернулася до Єврокомісії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія заочно арештувала трьох суддів із Вільнюса. Литва звернулася до Єврокомісії
фото з відкритих джерел

Басманний районний суд Москви ухвалив рішення про арешт трьох литовських суддів

Московський суд заочно заарештував трьох суддів із Вільнюса. Литва вирішила звернутися до Європейської комісії через загрозу безпеці слугам Феміди. Про це повідомляє Рада суддів Литви.

«Рада суддів звернулася до президента Литовської Республіки, спікера Сейму Литовської Республіки та прем'єр-міністра з проханням дати оцінку останній інформації, пов'язаній з переслідуванням литовських суддів з боку Росії», - зазначено у повідомленні.

Також Рада суддів звернулася до віцепрезидента Європейської комісії, Віри Юрової.

Вчора, 28 серпня з’явилася інформація, що 17 серпня Басманний районний суд Москви ухвалив рішення про арешт трьох литовських суддів, які ухвалювали вирок у справі про події 13 січня 1991 року у Вільнюсі, Айнори Мацявічене, Вірджинії Пакальніте-Тамошюнайте й Артура Шумської.

«Дії Росії щодо незаконного переслідування литовських прокурорів і суддів є реальними, активними і тривають багато років. Триваюче переслідування та його розголос мають на меті залякати та вплинути на литовські суди, посадових осіб та саму державу», – йдеться у повідомленні.

Йдеться про напад на телецентр у Вільнюсі, що відбувся в ніч на 13 січня під час сутичок між прихильниками відновлення незалежності Литви та радянськими військовими.

Згодом, жоден представник СРСР  не захотів узяти на себе відповідальність за подію. Обвинувачення у воєнних злочинах на литовській території були пред'явлені 67 громадянам Росії, Білорусі та України, головним чином військовим, які брали участь у штурмі. Більшість обвинувачених було притягнуто до суду заочно.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін готується здійснити свій перший закордонний візит після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за депортацію українських дітей. 

Кремль готує візит Путіна до Китаю на форум «Один пояс, один шлях» у жовтні.

Теги: путін арешт прокурор напад Литва вирок диктатор

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