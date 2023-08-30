Кремль веде переговори із КНДР про купівлю зброї для війни в Україні – Reuters

Сполучені Штати стурбовані тим, що переговори щодо зброї між Росією і Північною Кореєю активно просуваються

Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин обмінялися листами, обіцяючи розширити двостороннє співробітництво

Росія активно веде переговори із КНДР щодо купівлі зброї на війну проти України. Про це заявив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

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«Сполучені Штати стурбовані тим, що переговори щодо зброї між Росією і Північною Кореєю активно просуваються», – йдеться у заяві.

Кірбі повідомив, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу нещодавно їздив до КНДР, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси РФ.

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Представник Білого дому також уточнив, що російський диктатор Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин обмінялися листами, обіцяючи розширити двостороннє співробітництво.

Раніше повідомлялося, що Росія прагне придбати у КНДР артилерійські снаряди.

Триває 553-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони Shahed-136/131. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.