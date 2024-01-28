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Washington Post: Росія шукає союзників, щоб підірвати Захід

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Washington Post: Росія шукає союзників, щоб підірвати Захід
РФ поглиблює економічні та дипломатичні зв'язки з Китаєм і Глобальним Півднем
фото з відкритих джерел

Одним із найважливіших завдань для РФ є створення нового світового порядку

Росія намагається поглибити свої економічні та дипломатичні зв'язки з Китаєм і Глобальним Півднем, щоб кинути виклик міжнародній фінансовій системі, де домінують США, і підірвати Захід. Про це пише The Washington Post.

Офіційні особи в Москві вказують на зростання торгівлі з Китаєм, військову співпрацю з Іраном, дипломатичні контакти в арабському світі та розширення групи БРІКС, що складається з основних економік, що розвиваються.

Внутрішні документи Ради безпеки Росії, отримані європейською розвідувальною службою та переглянуті The Washington Post, показують, що Кремль у 2022 та 2023 роках скликав зустрічі щодо способів підірвати роль долара як світової резервної валюти. Кінцевою метою був демонтаж глобальної фінансової системи після Другої світової війни та влади, яку вона надає Вашингтону.

«Одним із найважливіших завдань є створення нового світового порядку. Західні країни на чолі зі Сполученими Штатами намагалися нав’язати власну структуру, засновану на своєму домінуванні», – йдеться в одному з російських документів.

Інший документ, написаний близьким соратником голови Ради Безпеки Миколи Патрушева та поширений у Кремлі цього літа, виступає за розширення співпраці між Китаєм і Росією у сфері штучного інтелекту та кіберсистем. 

Як пише The Washington Post, документ передбачає нову фінансову систему та євразійську цифрову валюту на основі альтернативних платіжних систем між Росією та Китаєм, щоб обійти домінування США у світових фінансових операціях через долар.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що Росія має на меті підірвати домінування США у світовій фінансовій системі, але визнав, що Кремль хоче створити альтернативу.

Нагадаємо, Пекін отримує вигоду на тлі російського вторгнення в Україну, оскільки Москва переключилася із Заходу на Китай, купуючи все – від автомобілів до комп'ютерних чіпів.

Читайте також: Росія та Китай проти США. Чому так сталося?
Теги: Китай США Дмитро Пєсков росія

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