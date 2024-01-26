У Києві загинув чемпіон з пауерліфтингу після російського ракетного удару

Росія продовжує забирати життя мирних українців, цивільних громадян на очах у всього світу

Після тривалого знаходження в комі помер Михайло Донський, важкоатлет, один із постраждалих під час ракетного удару по Києву 23 січня. Про це йдеться на сторінці ФК «Локомотив» у Facebook.

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Унаслідок ракетного обстрілу було пошкоджено спортивний комплекс «Локомотив» у Києві. За словами знайомих, Михайло Донський був колишнім спортсменом з пауерліфтингу. Разом із сім'єю був постійним відвідувачем «Локомотиву» і поціновувачем футболу.

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«Виражаємо найглибші співчуття родині загиблого. Сил і терпіння, аби пережити цей важкий час. Ця втрата є надважкою для всієї родини Локо», – зазначили в пресслужбі клубу.

Нагадаємо, 23 січня, Росія атакувала ракетами українську столицю. Сили ППО знищили над Києвом майже два десятки повітряних цілей. Постраждали 22 людини, серед яких були діти.