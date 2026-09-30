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Повітряні сили розкрили, скільки російських ракет вдалося збити вночі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Повітряні сили розкрили, скільки російських ракет вдалося збити вночі
Наслідки російської атаки на Київ
фото: ДСНС Києва

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях

У ніч проти 30 вересня російська терористична армія атакувала Україну ракетами та дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни атакували Україну протикорабельними ракетами «Циркон»/«Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, 188 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них – реактивні), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія». Основний напрямок удару – Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 160 цілей:

  • п'ять балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400/«Циркон»/«Онікс»;
  • 155 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», – наголосили Повітряні сили.

Нагадаємо, з вечора 29 вересня та проти ночі 30 вересня 2026 року внаслідок російського обстрілу сталися пожежі та руйнування у чотирьох районах Києва. Також загинули та постраждали люди.

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Теги: війна Повітряні сили ЗСУ

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