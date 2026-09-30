Повітряні сили розкрили, скільки російських ракет вдалося збити вночі

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях

У ніч проти 30 вересня російська терористична армія атакувала Україну ракетами та дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни атакували Україну протикорабельними ракетами «Циркон»/«Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, 188 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них – реактивні), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія». Основний напрямок удару – Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 160 цілей:

п'ять балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400/«Циркон»/«Онікс»;

155 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», – наголосили Повітряні сили.

Нагадаємо, з вечора 29 вересня та проти ночі 30 вересня 2026 року внаслідок російського обстрілу сталися пожежі та руйнування у чотирьох районах Києва. Також загинули та постраждали люди.