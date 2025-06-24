Трамп: Світ і Близький Схід – справжні переможці!

У той час, як Іран запустив нові ракети по Ізраїлю, президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про мир на Близькому Сході. Про це він написав на платформі Truth Social, інформує «Главком».

«Ізраїль та Іран прийшли до мене, майже одночасно, і сказали: «мир!» Я знав, що час настав зараз. Світ і Близький Схід – справжні переможці! Обидві нації побачать величезну любов, мир і процвітання у своєму майбутньому. Вони можуть так багато отримати, і так багато втратити, якщо зійдуть з дороги праведності та істини. Майбутнє Ізраїлю та Ірану необмежене і сповнене великою обіцянкою. Нехай Бог благословить вас обох!», – написав Трамп.

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Президент США продовжує розміщувати пости про мир і про те, що він мав рацію, маючи на увазі досягнення перемир'я між Іраном та Ізраїлем.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном досягнуто остаточної домовленості про повне припинення вогню. « За добу відбудеться офіційне завершення дванадцятиденної війни. Це могла бути війна, яка тривала б роками та знищила б весь Близький Схід – але цього не сталося і ніколи не станеться!», – написав він.

Вже пізніше Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Тоді ж міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прокоментував заяву Трампа про припинення вогню. Аракчі запевнив, що ніякої угоди між Ізраїлем та Іраном не існує. «Остаточне рішення про припинення наших військових операцій буде ухвалене пізніше», – підсумував Аракчі. Ізраїль офіційну відповідь поки не надав.

Водночас ЦАХАЛ повідомив, що в кількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в напрямку країни. Clash Report публікує відео, на якому видно пряме влучання ракети в одну з ізраїльських будівель.