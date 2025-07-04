Кремль відреагував на заяви Трампа про розчарування Путіним

За словами речника Путіна, Кремль слідкує за всіма висловлюваннями американського президента

Російська Федерація «уважно реагує» на всі заяви президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

Коментуючи слова американського президента про розчарування диктатором Володимиром Путіним, Пєсков заявив, що Москва зацікавлена в «політико-дипломатичному» досягненні цілей війни. За словами прессекретаря Путіна, Росія продовжуватиме вести війну проти України.

Крім того, Пєсков згадав про потенційну зустріч лідера Сполучених Штатів та очільника Кремля. Як зазначив речник Кремля, вона «необхідна, але вона має бути добре підготовлена».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели розмову. Вона тривала майже годину. Путін підтвердив Трампу, що нібито Росія продовжує шукати переговорне рішення війни і «не відмовиться від усунення всіх першопричин конфронтації». Водночас лідер США у розмові з диктатором ставив питання про якнайшвидше припинення військових дій. Також Трамп поінформував Путіна про успішне проходження в сенаті законопроєкту про реформу в податковій і міграційній сферах.

Згодом Трамп розповів журналістам, що говорив з Путіним про війну в Україні, але залишився незадоволеним результатом бесіди. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «розчарований» російським диктатором Володимиром Путіним і не вірить, що він хоче зупинити війну.

Також американський лідер підтвердив, що США утримують частину зброї від України, оскільки мають переконатися, скільки зброї в них залишилося для себе. Проте, президент підкреслює, що деяка зброя Україні надається і Сполучені Штати намагаються допомогти.

Як повідомлялося, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога, є загиблий.