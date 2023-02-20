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За 3-5 років після нашої перемоги Росія знов може напасти – The Economist

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
За 3-5 років після нашої перемоги Росія знов може напасти – The Economist
фото: АР

Будь-яке можливе припинення вогню вимагатиме від Заходу надійних гарантій безпеки та великих і тривалих поставок зброї 

Як під час війни, так і під час миру ситуація в Україні випробовуватиме рішучість Заходу, його єдність і навіть його промисловий потенціал. Такий висновок роблять у своїй аналітичній статті «Що означає Україна для світу» журналісти видання The Economist.

«Війна піднімає три фундаментальні питання геополітики. Зокрема: яку роль відіграватимуть Сполучені Штати в європейській безпеці, чи зможуть європейські члени НАТО взяти на себе відповідальність за більшу частину оборони регіону та яка прихильність решти світу фіксуватиметься в умовах найбільшої війни в Європі з 1945 року. Відповіді не просто мають вирішальне значення для долі України — вони є мірилом самовпевненості та авторитету Заходу», – наголошують автори публікації.

З цих трьох питань найактуальнішим є роль Америки в Європі. У 2019 році кілька європейських політиків наполягали на тому, що «НАТО вмирає», адже позиція кількох поспіль президентів США передбачала скорочення фінансування Альянсу. Україна довела, що це судження помилкове. «За президента Джо Байдена Сполучені Штати надіслали Україні зброю та допомогу на $48 млрд. Ця допомога свідчить не лише про щедрість Америки, а й про її силу. Втративши приблизно 5% річного бюджету країни на оборону, українські сили розвіяли міф про військову доблесть Росії, знищивши понад 1000 російських танків менш ніж за рік», – пише The Economist.

Автори статті наголошують на тому, що можна говорити про прогрес. В них з’являється думка, що центр тяжіння НАТО на тлі війни зміщується з Франції та Німеччини на схід і північ. Європейська оборона дедалі більше переосмислюється в Польщі та скандинавських країнах, не кажучи вже про Україну. А після Brexit Велика Британія також показала, що в сфері оборони та безпеки вона все ще може бути в європейському авангарді. 

Проблема у тому, що по закінченню гарячої фази війні наша країна потребуватиме не тільки ресурсів на відбудову, а й важкого озброєння. «Російські генерали вважають, що РФ могла б відновити свої сухопутні війська за три-п'ять років. Зрештою, тільки-но назріють відповідні умови, Путін або його наступник зробить наступний крок», – попереджає The Economist

Теги: США фінансування деокупація перемога

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