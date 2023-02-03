В Україні наступні шість місяців будуть «критичними» – ЦРУ

За даними розвідки США, Москва все ще сподівається на те, що Захід втомиться від Києва

Директор американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс вважає, що наступні півроку війни будуть «критичними». Його словам цитує у Twitter журналістка каналу CBS Олівія Газіс.

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«Бернс з ЦРУ каже, що в Україні наступні шість місяців будуть «критичними», а Путін все ще робить ставку на те, що на Захід прийде «політична втома». «Ми не розраховуємо» на те, що Москва серйозно налаштована на переговори», – розповідає журналістка про виступ Бернса.

Директор ЦРУ поділився з аудиторією своїми враженнями від відвідування Києва. З 30 годин перебування в українській столиці він майже 6 провів у бомбосховищі. Саме тоді сталися два удари росіян по цивільних об’єктах. Вони були здійснені з використанням іранських БПЛА. Вільям Бернс розповів, що поглиблення ірансько-російських військових зв'язків викликає «особливе занепокоєнням».

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Нагадаємо, у січні директор ЦРУ приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Як зазначають журналісти, американський високопосадовець поділився з главою української держави своїми очікуваннями щодо подальших військових планів Росії. «Після зустрічі Зеленський чітко зрозумів, що підтримка Києва з боку Вашингтона залишається сильною, а фінансування в розмірі $45 млрд, ухвалене Конгресом у грудні 2022 року, триватиме принаймні до липня або серпня», – писав тоді The Washington Post.