Що має розуміти кожен українець про війну. Десять пунктів
Це війна на стійкість – не лише збройних сил, а суспільств
Зараз дуже складний етап:
- Війна триває у фактично позиційному форматі, що забирає чимало життів щодня.
- Позитивних новин з фронту, які могли би підтримати дух суспільства, нема.
- Суспільство дуже стомилося й хоче позитивних новин, а водночас готове споживати негативні, щоб заповнити порожнечу.
- Росія має серйозні проблеми фінансово-економічного, внутрішньополітичного (управлінського) та військового характеру – серйозні, але не критичні. Вона ще не луснула й найближчим часом не збирається.
- Сили в Росії, які прагнуть замирення з Заходом (хто щиро, хто хитромудро заради відновлення військової спроможності), працюють на максимумі потужностей.
- Національно-визвольні рухи народів РФ набирають силу повільніше, ніж потрібно.
- Західні еліти не мають картинки післявоєнного устрою світу – а поки вона не складеться, війна не може завершитися. Вони визнають провал попередніх стратегій, але не можуть скласти нових.
- Росія має ще чимало «консервів» у західному світі, які нині саме час використати. Водночас українська спроможність за рік не виросла.
- Українська держава не мала і не має стратегії щодо майбутнього Росії. Це викликає на Заході хибне враження, що Україна готова повністю делегувати вирішення цього питання Заходу.
- На Заході розгортається діалог на тему «що далі», який за бажанням дуже легко трактувати як діалог про межі західної допомоги. Україна в цьому діалозі не пропонує своєї позиції.
В цій ситуації, попри наростання постачання зброї та постійні західні заяви про підтримку до повної перемоги, стільки, скільки буде потрібно, – в українського суспільства неминуче виникне синдром «нас зливають».
Як виснажене українське суспільство на це відреагує, невідомо. Але саме цього прагнуть російські стратеги. Вони прекрасно розуміють неможливість військової перемоги над Україною – отже, націлюються на невійськову перемогу, і пригожин вам про це нічого не розкаже, бо в нього клепки вистачає лише зеків ганяти.
Але у наших негараздах буде винний не Захід, який «нас зливає», а ми самі. Нам потрібна чітка візія післявоєнного світу та державна стратегія, прокомунікована українському суспільству, Заходу та потенційним союзникам в РФ. Це що стосується держави.
Що стосується суспільства, воно має усвідомити, що ми на важкому етапі цього марафону, і нам знову, як на початку війни, треба згуртуватися, щоб не впасти. Встановити чіткі пріоритети: перемога передусім, все решта – протистояння авторитаризму, корупції, олігархам, допишіть що хочете – є наступним пріоритетом після перемоги. Нічого не забувати, нічого не пробачати, але відкладати чвари на потім. Це війна на стійкість – не лише збройних сил, а суспільств. Хто перший впаде, той програв. Хто програв, того історія (написана переможцем) назве всіма поганими словами, за які банить Марко Цукрова Гора.
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