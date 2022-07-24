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рус
    Думки вголос

    Чому росіяни з Бурятії і Сахаліну їдуть тисячі кілометрів, щоб вмерти в Україні?

    Вибір росіян: поїхати за сім тисяч кілометрів та загинути за Вуглегірську ТЕС - Чому росіяни з Бурятії і Сахаліну їдуть тисячі кілометрів, щоб вмерти в Україні?
    Вибір росіян: поїхати за сім тисяч кілометрів та загинути за Вуглегірську ТЕС

    Ніколи росіяни не жили так добре, як при Путіні. Це дійсно правда

    Мовою оригіналу

    И все же. Я все понимаю. Я все про них знаю. Я знаю про них, как никто. Я все понимаю про Бурятию и Сахалин. Но все же. Все же.

    Деньги там есть. Крохи от нефтепирога долетают даже до Курил. Анадырь благоустроен как никогда за все время своего существования. Домики покрашены, ямы заасфальтированы.

    В Петропавловске-Камчатском фонари, отреставрированные фасады и набережная в плитке.

    Да, сортир на улице. Но в каждом дворе автомобиль «Жигули» и пластиковые окна на кривой избе.

    Никогда русские не жили так хорошо, как при Путине. Это истинная правда. Это не значит, что они живут хорошо.

    Это значит, что сейчас они живут лучше, чем когда бы то ни было.

    Поехать за семь тысяч километров и сдохнуть за Углегорскую ТЭС.

    НА*УЯ?????

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Чому росіяни з Бурятії і Сахаліну їдуть тисячі кілометрів, щоб вмерти в Україні?