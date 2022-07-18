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  4. Активісти з Бурятії просять Байдена допомогти відділитися від Росії
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    Соціум

    Активісти з Бурятії просять Байдена допомогти відділитися від Росії

    Активісти з Бурятії просять Байдена допомогти відділитися від Росії
    фото з відкритих джерел

    «Війна – це все, що Москва здатна запропонувати хлопцям із бурятських сіл»

    «Ліга вільних націй», яка об'єднала представників «поневолених Москвою народів», звернулася за допомогою до президента США Джо Байдена. Активісти з Бурятії, Мордовії та Татарстану попросили американського президента підтримати їхні народи у реалізації права на самовизначення, передає «Ideal.Реалії».

    Відкритий лист активісти приурочили до щорічного Тижня поневолених народів, що проходить у США з 1959 року. Представниця Бурятії Раджана Дугар-ДеПонте, татарин Іршат Хабі та представник фінно-угорського народу Віталій Ромашкін влаштували акцію у Вашингтоні з прапорами своїх народів.

    «Мені, як бурятці, боляче усвідомлювати, що Кремль використовує бурятських хлопців для досягнення своїх злочинних цілей – захоплення нових територій та розширення кордонів імперії. Власне, війна – це все, що Москва здатна запропонувати хлопцям із бурятських сіл. Згинути як гарматне м'ясо на черговій війні. Я не бажаю такого майбутнього для Бурятії та свого народу", – зазначає активістка активістка Раджана Дугар-ДеПонте.

    Вона вважає, що народи Росії стали фактично заручниками московського режиму, які не мали вибору, крім війни чи в'язниці.

    Раніше повідомлялося, що пів тисячі бурятів відмовилися їхати на війну в Україну. Ще пів тисячі бурятів втекли з України після появи у ЗСУ Himars.

    Читайте також: Гарматне м’ясо Росії. Чому буряти?
    Теги: росія окупанти США війна активісти Україна окупація #stoprussia
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    Активісти з Бурятії просять Байдена допомогти відділитися від Росії