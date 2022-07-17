Пів тисячі бурятів втекли з України після появи у ЗСУ Himars

Нещодавно група військових із Бурятії вистрибнула з автобуса, яким їх примусово намагалися повернути на фронт

Буряти скаржаться на російську владу через те, що їх кидають на передову і не вважають цінним генофондом

Військові країни-агресорки бояться Збройних сил України. Особливо після того, як на озброєнні українців з'явилася американська реактивна система залпового вогню Himars. Про це повідомляє «Військове телебачення».

Стало відомо, що близько пів тисячі бурятів втекли з України через великі втрати на фронті. Мовляв, саме їх від перших днів російського вторгнення відправили до України. Багато представників саме цього етносу загинуло у перші дні війни. Самі вони скаржаться, що російській владі їх не шкода, вони не цінний генофонд тощо.

Зазначається, що нещодавно група військових із Бурятії вистрибнула з автобуса, яким їх примусово намагалися повернути на фронт.

Щобільше, в Росії створили дошку ганьби. Туди потрапити солдати, які відмовилися воювати.

Нагадаємо, раніше глава фонду «Вільна Бурятія» Олександра Гармажапова повідомила, що приблизно 500 бурятських контрактників відмовилися воювати в Україні, розірвали контракт та змогли повернутися додому. За її словами, фонду щодня надходить від військових дедалі більше прохань про допомогу. Відмовляються воювати не лише через страх, а й через нерозуміння того, чому вони мають «денацифікувати» Україну.

Відомо, що саме Дагестан і Бурятія лідирують за кількістю загиблих у війні в Україні.