«Задіють потенціал»: Кремль відреагував на військову допомогу США Україні
Коментуючи новину про черговий пакет військової допомоги США для України, Пєсков закликав уважніше слухати Путіна
Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на рішення США поставити далекобійні снаряди Києву в рамках чергового пакету військової допомоги. Позицію Москви він окреслив агентству РИА Новости.
За його словами важливо не забувати вчорашню заяву Путіна у Волгограді. Зокрема вчора, 2 лютого, Путін висловився про постачання західних танків Україні «Ми свої танки до їхніх кордонів не посилаємо, але ми маємо чим відповісти – і застосуванням бронетехніки справа не закінчиться. Усі мають це розуміти», – наголосив глава держави. Пізніше Пєсков пояснив, що у відповідь на західні поставки Росія повніше задіє весь свій потенціал.
Сьогодні, 3 лютого, стало відомо, що США надішлють Україні військову допомогу на суму 2,175 мільярди доларів. У пакет увійдуть протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні та далекобійні ракети для Himars, та інше озброєння.
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