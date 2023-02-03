Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Задіють потенціал»: Кремль відреагував на військову допомогу США Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Задіють потенціал»: Кремль відреагував на військову допомогу США Україні
У Кремлі відповіли на рішення США поставити далекобійні снаряди Києву
фото: www.slovoidilo.ua

Коментуючи новину про черговий пакет військової допомоги США для України, Пєсков закликав уважніше слухати Путіна

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на рішення США поставити далекобійні снаряди Києву в рамках чергового пакету військової допомоги. Позицію Москви він окреслив агентству РИА Новости.

За його словами важливо не забувати вчорашню заяву Путіна у Волгограді. Зокрема  вчора, 2 лютого, Путін висловився про постачання західних танків Україні «Ми свої танки до їхніх кордонів не посилаємо, але ми маємо чим відповісти – і застосуванням бронетехніки справа не закінчиться. Усі мають це розуміти», – наголосив глава держави. Пізніше Пєсков пояснив, що у відповідь на західні поставки Росія повніше задіє весь свій потенціал.

Сьогодні,  3 лютого, стало відомо, що США надішлють Україні військову допомогу на суму 2,175 мільярди доларів. У пакет увійдуть протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні та далекобійні ракети для Himars, та інше озброєння.

Читайте також: 

Теги: Дмитро Пєсков танки озброєння боєприпаси путін росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Танцюрист розповів, як йому вдалося виїхати за кордон в кінці лютого
Влад Яма в США продає побачення з собою: втрутилася дружина
Вчора, 18:57
Пентагон відстежує китайську повітряну кулю-шпигуна
Пентагон виявив над США китайську повітряну кулю-шпигуна
Вчора, 08:00
США оголосять сьогодні про постачання Україні нового озброєння
США оголосять сьогодні про постачання Україні нового озброєння
Вчора, 08:05
Довкола поставок Україні бойових літаків тривають гострі дискусії
Винищувачі F-16 для України: що говорять у сенаті США (відео)
Вчора, 11:40
Проте ракети надійдуть до України не раніше жовтня
США надішлють Україні далекобійні снаряди з GPS-наведенням: деталі
Вчора, 15:04
ЄС висловив підтримку формулі миру президента Зеленського
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
Вчора, 21:40

Політика

«Задіють потенціал»: Кремль відреагував на військову допомогу США Україні
«Задіють потенціал»: Кремль відреагував на військову допомогу США Україні
Прем’єрка Італії анонсувала візит до України
Прем’єрка Італії анонсувала візит до України
Євросоюз підтримав українську формулу миру
Євросоюз підтримав українську формулу миру
Литва пояснила, чому бойкотувате сесію ПА ОБСЄ
Литва пояснила, чому бойкотувате сесію ПА ОБСЄ
США надішлють Україні далекобійні снаряди з GPS-наведенням: деталі
США надішлють Україні далекобійні снаряди з GPS-наведенням: деталі
Винищувачі F-16 для України: що говорять у сенаті США (відео)
Винищувачі F-16 для України: що говорять у сенаті США (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
США надали Україні далекобійні ракети для Himars
16K
Кулеба розповів про дві прикрі несподіванки Лаврова під час африканського турне
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9787
Шольц розкрив справжні плани Путіна щодо України
7722
Путін планує новий наступ: до чого готуватися ЗСУ та українцям
6566
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу (мапа)

Новини

ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
Вчора, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
Вчора, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
Вчора, 21:40
Відтепер російські студенти змушені нахвалювати Путіна: оновлено програму
Вчора, 20:43
Онлайн держпослуги для переселенців: які функції доступні
Вчора, 19:57
Окупанти зруйнували «Епіцентр» у Херсоні: подробиці
Вчора, 19:21

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту