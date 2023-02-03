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Винищувачі F-16 для України: що говорять у сенаті США (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Винищувачі F-16 для України: що говорять у сенаті США (відео)
Довкола поставок Україні бойових літаків тривають гострі дискусії
фото з відкритих джерел

Дебати про надання винищувачів лише починаються: після узгоджень всередині НАТО, продовженням могло б стати навчання українських пілотів щодо управління літаками

У Конгресі США завжди виникатимуть дискусії щодо надання зброї Україні. І, якщо у демократичній партії переконані, що надання зброї – тривалий процес, то республіканці вважають, що Україна надихає американців на допомогу зброєю. Однак, попри все, рішення щодо допомоги Україні повинно бути спільним для обидвох партій. Про це повідомляє «Голос Америки».

Сенатор-демократ Дік Дурбін вважає, що дебати про надання винищувачів лише починаються. Після узгоджень всередині НАТО, продовженням могло б стати навчання українських пілотів щодо управління літаками.

«Зазвичай, Сполучені Штати одразу висловлюють небажання, тоді НАТО та союзники обговорюють як далеко можуть піти в цьому конкретному питанні. Після цього вже приймається стратегічне та тактичне рішення, які дійсно необхідно на даний момент. І коли НАТО приймає рішення рухатись вперед із допомогою, починається процес навчання українців керувати цією зброєю», – зауважив Дурбін.

У сенаті усвідомлюють, що українцям необхідна зброя чимшвидше, однак, пояснюють: прийняття рішення щодо надання військової допомоги – процес тривалий.

Представник демократичної партії не виключає надання Україні винищувачів F-16, але тут варто враховувати стандартний процес обговорення щодо того, як це зробити.

У свою чергу, республіканець Кевін Креймер пояснює, що деякі американці стурбовані тим, що з настанням військової втоми у платників податків виникнуть труднощі із отриманням коштів.

«Однак українські люди надихають боротьбою за власну свободу. Ми маємо робити більше, говорити про те, чому це важливо, що це в наших інтересах. Що успішна Україна – це в інтересах Америки також», – наголосив Кевін Креймер.

Нагадаємо, Велика Британія вже не виключає надання Україні винищувачів.

До слова, між союзниками поки що немає одностайного рішення щодо надання Україні F-16. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна потребує авіаційного прикриття як у воєнний, так і в мирний час: Повітряні сили назвали кількість винищувачів, які необхідні Україні для захисту від РФ.

До слова, Німеччина виключає навіть розмови щодо поставок F-16: міністр оборони Німеччини виступив проти надання винищувачів для України. Пісторіус гостро розкритикув ідею щодо допомоги німецькими бойовими літаками.

Крім того, Варшава погоджується передати ці винищувачі Україні за умови, що це рішення підтримає НАТО.

Раніше повідомлялося, що президент Франції не виключає можливості поставки українській армії літаків, якщо це не послаблятиме французьке військо: Макрон відповів на питання про винищувачі для України.

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Теги: Сенат США винищувач

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