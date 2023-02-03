Головна Світ Політика
search button user button menu button

США надішлють Україні далекобійні снаряди з GPS-наведенням: деталі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
США надішлють Україні далекобійні снаряди з GPS-наведенням: деталі
Проте ракети надійдуть до України не раніше жовтня
фото ілюстративне

Ракети стануть частиною останнього пакету американської зброї для України, який буде оголошений 3-го лютого Білим домом і Пентагоном

США відправлять до України новий тип ракет великої дальності. Вони поєднують в собі два перевірених пристрої: бомбу малого діаметру ВПС, керовану за допомогою супутників GPS, і армійську ракету, яка вже є на озброєнні Збройних Сил України. Проте доставити ці ракети зможуть не раніше жовтня, повідомляє Bloomberg з посиланням на офіційних осіб.

Нова ракета наземного базування з бомбовим наконечником, яку буде замовлено у Boeing Co., стане частиною нового пакету американських озброєнь для України, про який у п'ятницю оголосять Білий дім та Пентагон. Перші поставки займуть близько дев'яти місяців після того, як буде укладений контракт.

Фінансування високоточних ракет буде здійснюватися за рахунок $1,75 млрд в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки, про яку, як очікується, буде оголошено 3-го лютого. За словами одного з чиновників, на початковому етапі на це буде виділено не більше $200 млн.

Також буде оголошено про виділення додаткових $475 млн в рамках повноважень президента США на вилучення зброї з запасів Міноборони. Зокрема, йдеться про додаткові протипіхотні міни Claymore, зимові парки, 155-мм снаряди Excalibur з GPS-наведенням, обладнання для підтримки ракет Patriot і наплічні ракетні пускові установки Mk 153. Обладнання, яке вилучається з запасів Пентагону, як правило, постачається значно швидше.

Нова боєголовка ракети Boeing тричі випробовувалася з 2015 року у партнерстві зі шведською компанією Saab AB. За словами представника галузі, знайомого з результатами випробувань, вона пролетіла 130 кілометрів і вразила ціль в межах 102 сантиметрів від її GPS-цілі. Це приблизно вдвічі перевищує дальність нинішніх ракет, що випускаються з пускових установок Himars, які стали цінним активом для українських сил.

У заяві Boeing йдеться, що це замовлення ознаменує перший продаж зброї.

Нагадаємо, що саме сьогодні США оголосять про постачання Україні нового озброєння. Також західні партнери розпочали дискусію про надання Україні винищувачів. Питання активно лобіює і сама Україна, і балтійські держави. Дебати очікувано будуть ще складнішими, ніж навколо танків, причина цього – побоювання ескалації.

Теги: зброя Міноборони Пентагон ракета озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Рогозін вже шантажує Галкіна, який проскандував «Героям слава»
6 сiчня, 11:56
У бундесвера є 93 багатоцільові бойові літаки Tornado
Україна закликає Німеччину передати ЗСУ винищувачі Tornadо
16 сiчня, 07:55
Штати передали Збройним силам України 4 тисячі одиниць Zuni
Україна отримає від США нові ракети: як їх використовуватимуть ЗСУ
8 сiчня, 08:53
Ситуація під Бахмутом та зброя від партнерів: Зеленський провів засідання Ставки
Ситуація під Бахмутом та зброя від партнерів: Зеленський провів засідання Ставки
26 сiчня, 19:58
Зазвичай з установки Gepard стріляють лише в економному режимі
Німеччина збирається викупити у Катару 15 установок Gepard для України
Сьогодні, 10:26
Ігнат зазначив, що Україна потребує авіаційного прикриття як у воєнний, так і в мирний час
Повітряні сили назвали кількість винищувачів, які необхідні Україні для захисту від РФ
31 сiчня, 11:09
Україна веде переговори з партнерами щодо передачі винищувачів і ракет
Україна веде переговори з партнерами щодо передачі винищувачів і ракет
31 сiчня, 21:18
У Пентагоні вважають, що Україні буде складно військовим шляхом вигнати російські війська з усієї окупованої України
США поставили під сумнів здатність України повернути Крим найближчим часом
Вчора, 08:43
До Києва прибула віце-президентка Бундестагу (фото)
До Києва прибула віце-президентка Бундестагу (фото)
1 лютого, 10:57

Політика

США надішлють Україні далекобійні снаряди з GPS-наведенням: деталі
США надішлють Україні далекобійні снаряди з GPS-наведенням: деталі
Винищувачі F-16 для України: що говорять у сенаті США (відео)
Винищувачі F-16 для України: що говорять у сенаті США (відео)
Кулеба розповів про дві прикрі несподіванки Лаврова під час африканського турне
Кулеба розповів про дві прикрі несподіванки Лаврова під час африканського турне
Шольц розкрив справжні плани Путіна щодо України
Шольц розкрив справжні плани Путіна щодо України
Мир з РФ в обмін на територію: Вашингтон прокоментував заяви щодо війни в Україні
Мир з РФ в обмін на територію: Вашингтон прокоментував заяви щодо війни в Україні
США оголосять сьогодні про постачання Україні нового озброєння
США оголосять сьогодні про постачання Україні нового озброєння

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
20K
Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС
16K
Боїться танків Leopard із хрестами: Путін зробив нову заяву
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
14K
Розкрито нову стратегію Байдена щодо України – Bloomberg
9561
Кулеба розповів про дві прикрі несподіванки Лаврова під час африканського турне

Новини

Завод Bayraktar в Україні: стали відомі нові подробиці
Сьогодні, 16:35
Скандал із громадянством Лієва. Журналістам довелося вибачатися за брехливі дані
Сьогодні, 13:25
Розбірки у «Слузі народу». Депутатів скликають на секретне засідання фракції
Сьогодні, 13:06
Проти ексдиректорки Довженко-Центру відкрито кримінальну справу
Сьогодні, 12:34
Справа Насірова: правоохоронці завершили слідство
Сьогодні, 10:51
У Києві сьогодні стартує саміт Україна-ЄС
Сьогодні, 08:18

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту