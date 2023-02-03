США надішлють Україні далекобійні снаряди з GPS-наведенням: деталі

Ракети стануть частиною останнього пакету американської зброї для України, який буде оголошений 3-го лютого Білим домом і Пентагоном

США відправлять до України новий тип ракет великої дальності. Вони поєднують в собі два перевірених пристрої: бомбу малого діаметру ВПС, керовану за допомогою супутників GPS, і армійську ракету, яка вже є на озброєнні Збройних Сил України. Проте доставити ці ракети зможуть не раніше жовтня, повідомляє Bloomberg з посиланням на офіційних осіб.

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Нова ракета наземного базування з бомбовим наконечником, яку буде замовлено у Boeing Co., стане частиною нового пакету американських озброєнь для України, про який у п'ятницю оголосять Білий дім та Пентагон. Перші поставки займуть близько дев'яти місяців після того, як буде укладений контракт.

Фінансування високоточних ракет буде здійснюватися за рахунок $1,75 млрд в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки, про яку, як очікується, буде оголошено 3-го лютого. За словами одного з чиновників, на початковому етапі на це буде виділено не більше $200 млн.

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Також буде оголошено про виділення додаткових $475 млн в рамках повноважень президента США на вилучення зброї з запасів Міноборони. Зокрема, йдеться про додаткові протипіхотні міни Claymore, зимові парки, 155-мм снаряди Excalibur з GPS-наведенням, обладнання для підтримки ракет Patriot і наплічні ракетні пускові установки Mk 153. Обладнання, яке вилучається з запасів Пентагону, як правило, постачається значно швидше.

Нова боєголовка ракети Boeing тричі випробовувалася з 2015 року у партнерстві зі шведською компанією Saab AB. За словами представника галузі, знайомого з результатами випробувань, вона пролетіла 130 кілометрів і вразила ціль в межах 102 сантиметрів від її GPS-цілі. Це приблизно вдвічі перевищує дальність нинішніх ракет, що випускаються з пускових установок Himars, які стали цінним активом для українських сил.

У заяві Boeing йдеться, що це замовлення ознаменує перший продаж зброї.

Нагадаємо, що саме сьогодні США оголосять про постачання Україні нового озброєння. Також західні партнери розпочали дискусію про надання Україні винищувачів. Питання активно лобіює і сама Україна, і балтійські держави. Дебати очікувано будуть ще складнішими, ніж навколо танків, причина цього – побоювання ескалації.