ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого

ЄС підтвердив свою готовність підтримати українську формулу справедливого миру

Військова допомога від США, фінансові схеми Коломойського, ЄС підтвердив свою готовність підтримати формулу миру України, посадовців Міноборони продовжують викривати у привласненні державних коштів. Ці та інші події 3 лютого ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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США надали Україні далекобійні ракети для Himars

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні пакету військової допомоги на 2,2 млрд дол. Новий пакет допомоги включає протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні та далекобійні ракети для Himars

Викрито схеми Коломойського. Головна бухгалтерка «Укртатнафти» отримала підозру

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній з фігуранток кримінального провадження про привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта». Серед іншого встановлено, що ПАТ «Укртатнафта» виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку

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Євросоюз підтримав українську формулу миру

ЄС підтвердив свою готовність підтримати ініціативу України щодо справедливого миру, заснованого на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України

Посадовці Міноборони розікрали кошти, призначені на будівництво казарм для військових

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему привласнення державних грошей, виділених на розвиток військової інфраструктури Сил оборони. Посадовців Міноборони викрили на розкраданні понад 5 мільйонів гривень на будівництві казарм для військових на території Миколаївського гарнізону.

Розкрадання 1,7 млрд грн на закупівлях для ЗСУ: ще один посадовець Міноборони отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру раднику заступника міністра оборони, який причетний до незаконного заволодіння 1,7 млрд грн під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ.

Заступник голови комісії Медичних сил ЗСУ отримав підозру

Керівництво Центральної військово-лікарської комісії викрито на одержанні коштів за видачу документів про непридатність до військової служби. Підозру оголосили заступнику голови Центральної військово-лікарської комісії Медичних сил ЗСУ. Підозрюваний за $5000 запропонував призовнику сприяння у виготовленні медичних та військових документів

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Розкрадання коштів на харчуванні військових: СБУ ліквідувала схему (фото)

Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. В СБУ заявили, що викрили схеми розкрадання державних грошей на суму понад 119 мільйонів гривень, які виділяли на харчування військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, триває 345-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України