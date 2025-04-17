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Трамп чекає цього тижня на відповідь Росії щодо перемир’я

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Трамп чекає цього тижня на відповідь Росії щодо перемир’я
Президент США заявив, що «не радий» через повільне просування питання припинення вогню
скріншот з відео

Американський лідер заявив, що хоче, аби вбивства та смерті зупинилися

Президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчими днями Російська Федерація передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Журналісти поцікавилися у Трампа, коли він ухвалить рішення про те, чи готова Росія до припинення вогню або ж посилить санкції проти неї.

«Побачимо, чим це буде. Ми отримаємо від них відповідь цього тижня, дуже скоро, і побачимо», – відповів президент США.

Глава Білого дому висловився про те, що «не радий» через повільне просування питання припинення вогню.

«Ми подивимося, ми будемо очікувати і, сподіваюся, що вона (РФ – «Главком») доволі швидко дасть свою відповідь» – додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу приїхати в Україну перед ухваленням будь-яких рішень про завершення війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з іноземними та українськими журналістами розповів про головні очікування від Сполучених Штатів Америки щодо припинення вогню.

Зеленський пояснив, що з першої розмови з президентом США Дональдом Трампом Україна наголошувала на ризику зриву будь-якого припинення вогню з боку Росії. Відповідальність за контроль має лягти саме на США.

До слова, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито підтримує припинення вогню, однак є декілька «але».

За словами Пєскова, для перемирʼя треба «розв’язати низку питань», але поки що вони «висять у повітрі». При цьому Пєсков зазначив, що конкретні дати наступних контактів РФ і США ще не визначено.

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Теги: Дональд Трамп росія перемир'я

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